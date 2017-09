Sampo-Rosenlewin puimurimallisto uudistuu

Sampo-Rosenlew uudistaa ensi kaudelle puimurimallistonsa. Kova kansainvälinen kilpailu näkyy yhtiön myynti- ja markkinointijohtaja Sami Seppälän mukaan siinä, että uutuuksia on tuotava markkinoille nopeassa tahdissa. Jos konemallin elinkaari oli ennen kymmeniä vuosia, nykyään uutta on esiteltävä muutaman vuoden välein.

"Comia-sarjan puimurit ensiesiteltiin vuonna 2011, isot mallit 2013 ja nyt jo uudistetaan."

Seppälä arvioi tuliterän malliston elinkaareksi 5–6 vuotta. Moottoreita muutetaan jo parin vuoden kuluttua.

Suomessa puimurikauppa on viimeksi kuluneina vuosina käynyt vaisusti. Viime vuonna myytiin kaikkia merkkejä 150 konetta ja tänä vuonna jäädään siitä, arvioi AGCO Suomen myyntijohtaja Matti Kallio.

Seppälän mukaan Porissa valmistettavien Sampo-Rosenlewien markkinaosuus on Suomessa 45 prosenttia. Yhtiö tekee paljon vientikauppaa, sillä kasvavat markkinat ovat kaukomailla.

"Kotimarkkina pitää hanskata. Mutta fakta on se, että Länsi-Euroopassa puimurimarkkina ei tule kasvamaan. Kasvavia markkinoita ovat IVY-maat, Afrikka ja Lähi-itä."

Malliston uudistamisessa on kiinnitetty huomiota kuljettajan mukaviin oloihin. Suomi on poikkeuksellinen maa sen suhteen, että täällä puimurin ostaja on useimmiten sama henkilö kuin sen kuljettaja.

Comia-puimureista pienin malli C4 jää kokonaan pois tuotannosta. Kaikkiin muihin neljään Comiaan tulee uudet ohjaamot, yhteiset leikkuupöydät ja tyhjennysvauhti nopeutuu. Ohjaamo levenee 30 sentillä, joten tilaa jää muun muassa apukuljettajan kunnolliselle penkille. Se on kokoontaitettava.

Isommissa C10 ja C12 -malleissa tyhjennysnopeus on tuplattu sataan litraan sekunnissa ja pienemmissä C6:ssa ja C8:ssa sitä on nostettu 50 prosentilla eli 75 litraan sekunnissa.

Myös puimureiden sähköiset järjestelmät on uusittu.

Uuden malliston myötä puimureiden hinnat nousevat noin viidellä prosentilla. Uusia koneita on heti saatavilla.

Sampo-Rosenlew aloitti viime vuonna strategisen yhteistyön intialaisen Mahindra & Mahindran kanssa. Intialaisyhtiö omistaa 35 prosenttia suomalaisyhtiöstä. Yhteistyö intialaisten kanssa on tuonut lisäkierroksia tuotekehitykseen.

"Pori on heille 'harvesting center'. Mikä tahansa, mikä liittyy puimiseen, suunnitellaan Porissa", Seppälä kertoo.

"Testejä teemme paljon Brasiliassa, koska siellä voi puida ympäri vuoden."

Intiasta on toivottu, että tuotekehitykseen pitäisi palkata lisää väkeä, mutta se ei onnistu käden käänteessä. Kokeneita puimurisuunnittelijoita kun ei noin vain löydy.