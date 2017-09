Sateet haittaavat puinteja vielä päivien ajan – Korjuu jatkuu ehkä loppuviikolla

Viikonlopun sää on koko maassa lohduton puintien ja sadonkorjuun näkökulmasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan etelästä noussut saderintama on liikkumassa tänään maan yli pohjoiseen. Illalla etelästä on nousemassa jo uusi saderintama vielä runsaampine sateineen.

"Missään päin Suomea ei ole poutaista koko viikonlopun aikana", kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi aamulla STT:lle.

Syynä runsaisiin sateisiin on Suomen sijainti lämpimän ja kylmän ilmamassan välissä, missä liikkuu matalapaineita etelästä pohjoiseen.

MTK-Pirkanmaan järjestöagrologi Jaakko Ahola kertoo, että moni viljelijä varautui huonoihin säihin ja pui kiireellä syysviljoja pois sateiden alta. Maanantaita lukuun ottamatta sadetta on luvattu Pirkanmaalle joka päivä ensi perjantaihin asti.

Myös aikaisin kylvettyjä ohria on saatu Pirkanmaan alueella varsin hyvin korjattua. "Puintikosteudet ovat olleet parinkympin yläpuolella", Ahola toteaa.

"Sen sijaan kaurat ja vehnät eivät ole vielä kypsyneet puintikuntoon. Jos sateet kuitenkin jäävät nyt ennustettuihin ja lämpötilakin pysyy yli kymmenessä asteessa, ne ehtivät valmistua."

Huonolta näyttää sen sijaan kevätrapsin osalta, jota Pirkanmaan alueella on viljelyssä ainakin Ylöjärven Viljakkalassa. On hyvin mahdollista, että ne eivät ehdi valmistua, Ahola arvioi.

"Ei se kyllä kannusta öljykasvien viljelyyn, jos on vuosia niiden ottamista viljelykiertoon harkinnut ja nyt tulee tällainen vuosi."

Moni viljelijä on innostunut tarjoamaan viljaa tuoresäilöttynä karjatiloille. Monet asiantuntijat ovat suositelleet tuoresäilöntää yhdeksi vaihtoehdoksi, koska tällöin säästytään märän viljan mittavilta kuivauskustannuksilta.

Etelä-Suomessa voi olla jo vaarana, että karjatilojen vähentymisen vuoksi tuoresäilötyn viljan markkinat menevät tukkoon. "Kun tilat ovat vähentyneet, ovat paikalliset markkinat muuttuneet."

Aholan mukaan tilojen kannattaa silti hakea tuoresäilötylle viljalle ostajia lähiseudun karjatiloilta.

Lue lisää:

Sateinen viikonloppu tulee pahaan saumaan: Alkutekijöissään olevat puinnit keskeytyivät jo nyt