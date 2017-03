Saudi-Arabian aavikon tilalta lähtee maitoauto 40 minuutin välein

Valtava maitotila keskellä hiekka-aavikkoa, missä ruoho ei kasva eikä vettä näy. Kuulostaa epäkäytännölliseltä ajatukselta.

Sellaiseen kuitenkin tutusti irlantilainen AgriLand-verkkolehti.

Saudiarabialaisella Al Badiah -tilalla on 22 500 lypsävää. Tila on yksi Almarai-yhtiön kuudesta jättitilasta, joilla yhteensä on lehmiä noin 105 000.

Holsteinlehmät lypsetään neljä kertaa vuorokaudessa. Lypsyasemia on kuusi.

Al Badiahin lehmät tuottavat AgriLand-lehden mukaan 960 000 litraa maitoa päivässä. Tilalta lähtee maitoauto keskimäärin 40 minuutin välein.

Kestävyydeltään karja näyttäisi olevan yli suomalaisen keskitason, sillä lypsykausia on keskimäärin 3,5.

Hiljaisena päivänä tilalla poikii 45 lehmää, kiireisenä sata.

Lehmävasikat käytetään karjan uudistamiseen, sonnivasikat myydään 2–3 viikon iässä.

Maissisäilörehu tuodaan yhtiön maatilalta pohjoisesta, viiden tunnin ajomatkan päästä. Säilörehun korjuuaikaan liikenteessä on 150 rehukuorma-autoa.

Toinen tärkeä rehuraaka-aine on mailanen. Viljaa tilalle tuodaan 75 000 tonnia joka kuudes viikko.

Lietelannan annetaan kuivua, ja sen jälkeen se kuljetetaan yhtiön kasvinviljelytilalle.

AgriLand-lehden jutussa ei kerrota, mistä tilan tarvitsema vesi tulee.