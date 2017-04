Savolaisen maitotilan taival päättyy kultaiseen mitaliin

Vesa ja Virpi Eskelinen iloitsevat saamastaan maidontuottajien kultaisesta ansiomerkistä.

Maidontuottajien kultainen mitali tekee seuraa aiemmille hopeaiselle ja pronssiselle mitalille, jotka myönnettiin vuosina 2011 ja 2001.

”Palkinto herättää suurta tyytyväisyyttä ja tyydytystä. Se on mitä parhain palkinto pitkästä ja onnistuneesta urasta maidontuottajana”, Vesa Eskelinen myhäilee.

Pariskunta on isännöinyt Piekkälän maitotilaa Ylä-Savossa Sonkajärven Mäkikylässä jo neljännesvuosisadan ajan.

”Aloitimme tilanpidon yhdessä Virpin kanssa vuonna 1992. Olin itse siirtynyt isännäksi kolme vuotta aiemmin”, isäntä kertoo.

Laadukkaan maidon salaisuudeksi pariskunta nimeää utareterveyden sekä navetan yleisen hygienian.

”Näiden kahden perusasian varaan rakentuu hyvälaatuinen maito”, Virpi Eskelinen kiteyttää.

Vesa Eskelinen haluaa antaa erityiskiitoksen myös maatalous­lomittajille.

”On ollut ratkaisevan tärkeää, että tilalta voi välillä irrottautua lomalle. Silloin ammattitaitoisten ja asialleen omistautuneiden lomittajien apu on ollut kullanarvoista.”

Tilan parsinavetassa on tällä hetkellä 27 lypsävää, enimmäkseen ayshireitä sekä pari jerseytä.

Tämän lisäksi nuorkarjaa on parikymmentä päätä.

”Olemme päätyneet siihen, että ajamme tässä vaiheessa tuotannon hiljalleen alas. Maatalouden rakennemuutos on johtanut siihen, että aika on ajanut tämän kokoluokan navetasta ohi”, Virpi Eskelinen sanoo.

”Nykyajan vaatimustaso maitopuolella alkaa liikkua kahden robotin ja 120 lypsävän lehmän tienoilla”, Vesa Eskelinen jatkaa.

Lehmät on tarkoitus pistää pois vuodenvaihteessa 2018 tai viimeistään hieman vuodenvaihteen jälkeen.

Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana pariskunta on todistanut maatalouden mittavaa rakennemuutosta.

”1990-luvun alussa täällä Mäkikylässäkin oli karjaa joka talossa. Nyt, kun me ja toinen navetta kylältä lopettavat, jää koko kylään enää yksi toimiva maatila”, isäntä kertoo.

Maatilojen määrän runsas väheneminen huolestuttaa pitkän linjan maidontuottajaa.

”Huoltovarmuudesta pitäisi kyetä huolehtimaan joka tilanteessa. Suunta on huono ja vaarallinenkin”, Virpi Eskelinen miettii.

Poliitikotkaan eivät pariskunnalta kehuja saa.

”EU:n ja Venäjän pakotepolitiikka vei meiltä elinkeinon. Näin voi sanoa täysin liioittelematta. Siitä huolimatta yksikään puolue ei ole ottanut viljelijöiden asiaa omakseen”, Vesa Eskelinen moittii.

Eskeliset ovat viisissäkymmenissä. Tulevaisuudessa siintävät suunnitelmat uusista töistä ja työurasta.

”Kovasti työhaluja on, eikä toisaalta ole ajettu itseä onneksi vielä ihan loppuun. Robotti-investointi on ajan vaatimus, mutta se on meille käytännössä taloudellinen mahdottomuus”, Virpi Eskelinen summaa.

”Nostan hattua niille, joilla riittää vaikeassa tilanteessa maauskoa ja kykyä uusiin suuren mittaluokan investointeihin. Toisaalta ajattelen myös, että jossain tilanteissa maatilan lopettaminen voi olla hyvä ratkaisu.”

Walter Ehrströmin säätiö palkitsi maidontuottajia kultaisella ansiomitalilla maanantaina Helsingissä.

Tänä vuonna mitalin saa 353 maitotilaa ympäri Suomen.

Tila on oikeutettu mitaliin, kun sen maito on pysynyt kaksikymmentäviisi vuotta Suomen parhaassa laatuluokassa. Maidon laatua arvioidaan solu- ja bakteeriluvun mukaan.

Lista palkituista vieressä.