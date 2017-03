SDP:n kansanedustaja: Ylimääräkanat kerättävä ilmaisjakeluun ruokajonoihin

Kansanedustaja Maria Tolppanen (sd) haluaa munintakanojen lihat jakeluun ruoka-apujärjestöille.

Suomessa elää lähes miljoona kansalaista EU:n määrittelemän köyhyysrajan alapuolella.

"Yli 100 000 eläkeläistä kipristelee pelkällä takuueläkkeellä 760 eurolla kuukaudessa ja peräti kolmannes kansaneläkeläisistämme elää köyhyysrajan 1190 euroa kuukaudessa alittavilla tuloilla", Tolppanen sanoo.

Köyhyysrajan alla elävien määrää kasvattavat myös työttömät ja tulottomat lapsiperheet.

"Yhä useammat joutuvat turvautumaan sekä seurakuntien että eri avustusjärjestöjen ruoka-apuun. Leipäjonot kasvavat vauhdilla. Se on Suomen häpeäpilkku, joka ei hyvinvointivaltioon kuulu. Elintarvikkeiden saanti ilmaisjakeluun on polttava pulma. Tarvitsijoita on enemmän kuin tarjontaa", Tolppanen toteaa.

Suomessa on noin 350 munituskanalaa. Kanoja niissä on 3,5 miljoonaa. Kanakanta uusitaan tiuhaan ja poistetut kanat kaasutetaan ja käytetään lähinnä turkiseläinten rehuksi tai poltetaan jätteenkäsittelylaitoksessa, Tolppanen kirjoittaa tiedotteessaan.

Tolppanen painottaa, että nämä kanat ovat täysin elintarvikekäyttöön kelpaavia ja eri kansalaisjärjestöissä onkin syntynyt ajatus tämän lihan käytöstä ruoka-avun osatekijänä.

"Kanaloista on hyväntekeväisyyteen saatavissa 6 000 kanaa kahden kuukauden välein. Kun nämä kanat käsitellään, pakataan, pakastetaan ja jaetaan ruoka-avun antajille, on monen vatsa viikon täysi."

Tolppasen mukaan kustannustehokkaita polkuja kanaloista ruokajonoihin on jo selvitetty ja toimintaa viritellään. Kanalat ja teurastamot ovat jo luvanneet kortensa kekoon. Laskelman mukaan nyt tarvitaan 18 000 euroa, jotta 6 000 pakattua ja pakastettua kanaa saadaan nälkäisille.

"Tämä on iso ponnistus ja teen kaikkeni saadakseni rahoituksen kuntoon. Minusta tämän hoitaminen kuuluu valtiolle. Aionkin ottaa pikinmiten yhteyden ministereihin. Kirjallinen kysymys asian tiimoilta lähti jo", sanoo Tolppanen.