SEY haluaa lemmikkikauppaan tiukemmat säännöt

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY vaatii tiukennuksia lemmikkieläinten kaupan säätelyyn.

Myyjälle pitää SEY:n mukaan säätää velvoite varmistua siitä, että ostajalla on riittävät tiedot ja taidot eläimen hoitamiseen.

Laissa pitäisi myös säätää, että eläimen myyjän tai luovuttajan on annettava ostajalle hoito-ohjeet kirjallisina.

"Lisäksi lainsäädäntöön tulee kirjata, että eläintä ei saa luovuttaa, mikäli myyjällä on perusteltu syy epäillä, että vastaanottaja ei kykene tai halua huolehtia eläimestä vastuullisesti", sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaan lemmikkieläintä ei saa myydä alle 16-vuotiaalle ilman vanhempien tai holhoojan lupaa. Suomi on kuitenkin tehnyt artiklaan varauman, jonka takia artikla ei sido Suomea.

"Lapsi tai nuori ei välttämättä ole riittävän kypsä ottaakseen vastuuta eläimestä. Alaikäisellä ei todennäköisesti ole myöskään taloudellisia resursseja hoitaa eläintä", Lindqvist sanoo.

Hän huomauttaa, että eläinlääkärikulut voivat nopeasti nousta nelinumeroisiin summiin.

SEY haluaisi myös pentutehtailun kuriin. Sen mukaan siihen auttaisi myyntikielto koirille ja kissoille, joita ei ole reksiteröity ja joiden tunnistuksesta ei ole sirua tai muuta virallista merkintää. SEY onkin vaatinut tunnistusta ja merkintää pakolliseksi.

Pentutehtailu on kasvava ongelma koko Euroopassa. Belgiassa on käytössä järjestelmä, jossa jokaisen lemmikkieläimen myyjän on rekisteröidyttävä julkiseen rekisteriin.

"Belgian malli on osoittautunut tehokkaaksi, ja samankaltainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön myös Suomessa. Kun jokaisessa myynti-ilmoituksessa on kerrottava myyjän rekisterinumero, on ostajan ja viranomaisen helppo tarkistaa myyjän taustat", sanoo Lindqvist.