SEY: Siat matkaavat Suomesta Puolaan jopa 32 tuntia

EU:n eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals kampanjoi pitkiä eläinkuljetuksia vastaan koko Euroopassa. Stop the Trucks (Pysäyttäkää rekat) vaatii kuljetusten enimmäiskeston rajoittamista kahdeksaan tuntiin. Tavoitteena on elävien eläinten kuljettamisen sijaan lihan kuljettaminen.

EU:n sisäisesti ja kolmansiin maihin kuljetetaan vuosittain yli miljardi lintua ja 37 miljoonaa elävää nautaa, sikaa, lammasta, vuohta ja hevoseläintä. Kuljetusmatkat voivat olla tuhansia kilometrejä ja kestää päiviä.

"Pitkät kuljetusmatkat ovat eläimille hyvin rankkoja. Ne altistavat eläimet muun muassa vakavalle uupumukselle, kuivumiselle, vammoille ja jopa kuolemalle. Pitkät matkat lisäävät myös tautien puhkeamisen riskiä", Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist sanoo.

"Eläinkuljetusten valvonnassa on paljon puutteita koko Euroopassa. Tarkastuksia tehdään vähän ja vain prosentti niistä tehdään kuljetusten aikana tien päällä. Suomen sisäisiä yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia on tietojemme mukaan varsin vähän ja kuljetuskalusto on pääosin korkeatasoista."

Eviran mukaan eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin vuonna 2015 noin joka kymmenennessä tarkastetuista kuljetuksista. Yli puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista.

Suomesta viedään kuukausittain jopa 8 000 elävää sikaa Puolaan. Viennin syynä on ylituotanto. Kuljetukset ovat rikkoneet EU:n asettamaa 24 tunnin aikarajaa. Yle tutki kuljetuksia ja niiden kestoa viime keväänä.

"Matkat kestävät tutkimusten mukaan jopa 32 tuntia. Vaadittuja raportteja kuljetusten kestosta tai tauoista ei myöskään ole palautettu Eviraan. EU:n asettama vuorokauden maksimikuljetusaika on jo todella pitkä. On täysin vastuutonta, että kuljetukset rikkovat sitäkin reilusti", Lindqvist sanoo.

Kampanja kerää nimiä vetoomukseen, jossa EU-maiden ministereitä pyydetään osoittamaan tukensa kampanjan tavoitteille. Kahdeksan tunnin enimmäisaikarajan lisäksi vaaditaan lajikohtaisia matkarajoituksia sekä tiukempia laatuvaatimuksia kuljetukselle, kuten myös parempaa koulutusta eläinten kuljettajille ja käsittelijöille.