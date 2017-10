Sianlihan hinta syöksyy EU:ssa – heikentynyt dollari suosii muun maailman tuotantoa

Sianlihan hinta kääntyi parin kuukauden vakaan jakson jälkeen uuteen rivakkaan laskuun syyskuun alussa. Edellisviikolla E-luokan sianlihan tuottajahinta painui 1,62 euroon kilolta, viisi senttiä edellisviikosta.

Näin alhaalla hinnat ovat olleet viimeksi puoli vuotta sitten, ilmenee EU:n lihamarkkinaseurannasta. Tiedot ovat runsaan viikon takaa, viikolta 38.

Siat kasvavat jälleen normaaliin tahtiin kesän helteiden jälkeen.

Lisäksi heikentynyt dollari suosii Euroopan ulkopuolisia markkinoita, teollisuudella on varastot täynnä Euroopassa eikä sianlihan kulutusta suosivia juhlapyhiä ole lähiviikkoina tiedossa.

Muualla sianlihan hinta on notkahtanut jo aiemmin. Yhdysvalloissa ja Kanadassa tuottaja saa alle 1,10 euroa sianlihakilosta.

EU:n sianlihan vienti supistui vuoden toisella neljänneksellä lähes kolmasosan. Heinäkuussa vienti sujui hieman paremmin, vaikka oli edelleen 16 prosenttia viime vuoden heinäkuuta pienempää.

Vienti on vetänyt Kiinaa lukuun ottamatta entiseen tahtiin. Kiinassa sianlihan hinta on edelleen alhaalla, vaikka pientä nousua kevään notkahduksen jälkeen on tullut.

EU:n lihamarkkinaseurannan mukaan hinnat putoavat etenkin isoissa sianlihan tuottajamaissa Belgiassa, Saksassa ja Hollannissa, mutta myös Puolan, Latvian ja Liettuan tuottajahinnat ovat pudonneet hurjaa tahtia.

Suomessa sianlihan hinnat eivät juuri vaihtele kuten eivät muidenkaan maataloustuotteiden hinnat. Sianlihan hinta oli juhannuksen tietämissä EU:ssa huipuilla ja Suomi putosi peränpitäjäksi. Tilanne on tasoittunut, vaikka hintaeroa on edelleen 6 senttiä kilolta.

Suomalainen siankasvattaja sai edellisviikolla E-luokan possusta 1,55 euroa kilolta, kun EU:n keskihinta oli 1,62 euroa. Pahimmillaan eroa oli yli 20 senttiä suomalaisen tuottajan tappioksi.

Maitomarkkinoilla odotetaan EU:n syyskuun tuottajahintatilastoa, joka saadaan loppuviikolla.

Hollantilainen FrieslandCampina korotti tuottajahintaa 1,5 senttiä litralta lokakuussa ja tilittää 41,75 senttiin litralta, mutta piti luomumaidon hinnan ennallaan.

Oireita hintojen laskusta on silti ilmassa. Hollannin käteiskaupassa maidon hintahuippu ohitettiin syyskuun alussa, jolloin litrahinta oli 44,5 senttiä. Parissa viikossa hinta putosi 41,5 senttiin.

Hintojen hurja nousu nojaa lähes yksinomaan teollisuusvoin kallistumiseen. Teollisuusvoinkin hintahuippu alkaa ehkä lähestyä. EU:ssa voin viikkohinta aleni edellisviikolla ensimmäisen kerran sitten maaliskuun alun. Kilosta maksettiin silloin keskimäärin 6,5 euroa.

Uuden Seelannin maitojätti Fonterra arvioi keskiviikkona, että maidon hinta pysyy korkealla jouluun saakka, mutta saattaa kääntyä laskuun sen jälkeen.

Maidon tuotanto on supistunut Uuden Seelannin ja Australian lisäksi EU:ssa ja kasvanut hieman Yhdysvalloissa 12 kuukauden aikana.

Samaan aikaan voi kysyntä on kasvanut. Veturina on Kiina, jonka voiostot kasvoivat alkuvuonna 9 prosenttia ja kesällä peräti 14 prosenttia, Fonterra kertoo.

Voin kysyntä on tyhjentänyt varastot ennennäkemättömästi, mikä selittää hintojen rakettimaisen nousun talven jälkeen.

Maidontuotannon lasku on pysähtynyt ja Uudessa Seelannissa tuotannon ennustetaan kasvavan heinäkuussa alkaneella tuotantokaudella vähintään 3 prosenttia.

Viljan maailmanmarkkinahinnat olivat viime viikolla hienoisessa nousussa viljoja noteeraavissa hyödykepörsseissä ja myös käteiskaupan hinnat vahvistuivat EU:ssa.

Euromääräisten hintojen nousu sai tukea dollarista, jonka kurssi vahvistui suhteessa euroon.

Vain öljykasveissa koettiin takapakkia, kun viljelijät myivät runsaasti rapsia.

Vehnän lähin futuuri päätyi torstaina 167 euroon tonnilta Pariisin hyödykepörssissä, runsaat kaksi euroa tonnilta edellisviikkoa ylemmäs.

Venäjällä sadonkorjuu on päättymässä ja vehnästä ja ohrasta on korjattu ennätyssadot. Vehnää kertyi laariin yli 80 miljardia kiloa. Vehnää saatiin keskimäärin 3,3 tonnia hehtaarilta, viidennes enemmän kuin vuosi sitten.-

Ennätyssato saattaa saada jatkoa, sillä säät ovat suosineet syyskylvöjä. Syysvehnää oli kylvetty viikko sitten 11,7 miljoonaa hehtaaria, lähes miljoona hehtaaria enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten, SovEcon arvioi viime viikolla.

Syysvehnän ala saattaa nousta 18,1 miljoonaan hehtaariin viime syksyn 17,5 miljoonasta hehtaarista.

Ranskalainen Societe Generale arvioi syyskuun alussa, että vehnän tuotantokustannukset ovat Venäjällä matalia ja tuotanto kannattaa vielä 90 euron tonnihinnalla.