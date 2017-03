Sikakilosta 1,42 euroa tuottajalle, naudasta 2,85 euroa: "Tuottajahintojen lasku ei ole enää mahdollista"

Lihaa tuottavien maatilojen taloudellinen tulos jäi viime vuonna monen edellisen vuoden tapaan heikoksi.

"Huonon tuloksen suurin yksittäinen tekijä on lihan tuottajahintojen lasku", toteaa Itä- ja Keski-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta.

"Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan vuonna 2016 naudan-, sian- ja siipikarjanlihan keskimääräiset tuottajahinnat laskivat kolmatta vuotta peräkkäin. Lampaanlihan keskimääräinen tuottajahinta laski toista vuotta. Teurastamot maksoivat tuottajille sonninlihasta keskimäärin 3,30 euroa kilolta ja kaikesta naudanlihasta yhteensä keskimäärin 2,85 euroa kilolta. Molemmat hinnat ovat liki kaksi prosenttia edellisvuotta alhaisempia", valiokunta toteaa.

"Sianlihasta maksettiin neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän eli 1,42 euroa kilolta. Karitsanlihasta maksettiin tuottajalle 3,67 euroa kilolta eli kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myös broilerinlihan tuottajahinta laski kolmella prosentilla 1,31 euroon kilolta. Kun hintoja verrataan vuoteen 2013, jolloin hinnat olivat korkeimmillaan, on sonninlihan hinta laskenut seitsemän prosenttia, lihasian 20 prosenttia, karitsanlihan kuusi prosenttia ja broilerinlihan 13 prosenttia."

Viljelijöiden lihavaliokunnan mukaan tuottajahintojen lasku ei ole enää mahdollista, jos lihantuotannon halutaan Suomessa jatkuvan. Tuottajahinta tarkoittaa viljelijän maataloustuotteesta saamaa hintaa ilman arvonlisäveroa.

"Maatilayrittäjät ovat tehostaneet oman toimintaansa äärimmilleen ja tuotantokustannusten alentaminen ei ole juurikaan mahdollista. Lisäkustannuksia ala ei voi enää ottaa vastaan."

Valiokunta arvioi, ettei tuottajahintoja saada nousemaan kannattavuusrajan yläpuolelle, ellei teollisuus pystyy nostamaan hintoja kaupalle.

"Lihan hyvä kysyntä ja maailmanmarkkinatilanne antavat siihen mahdollisuuksia. Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta vetoaa lihateollisuuteen, että tuottajahintoja nostetaan nopeasti tuotantokustannuksia vastaavalle tasolle."

Tuottajat korostavat, ettei harvoja ostajia ei saa yksin päästää päättämään ostohinnoista.

"Liha-alan tulee aktiivisesti hakea vaihtoehtoisia markkinoita ja myyntikanavia. Viennistä voidaan saada suomalaiselle lihalla hyvähintaista kysyntää merkittävästi lisää ja sitä kautta parempaa tulosta koko lihaketjuun. Suoramyynnissä on hyvää positiivista virettä", valiokunta toteaa.

"Julkisella sektorilla on myös parannettavaa. Julkisissa hankinnoissa on käytettävä lihalle samoja vaatimuksia kuin suomalaisella lihantuotannolla on. Alkuperällä on väliä, kuluttajat haluavat ja valitsevat ensisijaisesti kotimaisen lihan. Alkuperämerkinnät on saatava nähtäväksi myös jalosteisiin kuin ravintola-annoksiinkin."

