Sikatilojen tautisuojaukseen uusi arviointikeino – koulutus sikarutosta jatkuu

Suomen Sikayrittäjät jatkaa tuottajien kouluttamista afrikkalaisen sikaruton torjunnasta.

Eri puolilla maata järjestettävissä koulutuksissa käsitellään Biochec-arviointia. Sen avulla saadaan tilan tautisuojauksesta arvosana, jota voi verrata muiden tilojen tiedoista saatuun keskiarvoon.

Biochec on kehitetty Gentin yliopistossa Belgiassa. Sikayrittäjät on mukana hankkeessa, jonka tarkoitus on ottaa menetelmä käyttöön suomeksi.

Päivän ohjelmaan kuuluu myös muun muassa taudin tilannekatsaus ja ajankohtaista asiaa sianlihamarkkinoista.

Ensiviikolla 23. päivä Ylivieskasta alkava seminaarikierros on kolmiosaisen koulutuksen keskimmäinen.

Seminaareja järjestetään helmi–maaliskuun ajan. Kierros päättyy Laitilaan 29. päivä maaliskuuta.

Koulutuskierroksen tavoitteena on turvata kotimainen sianlihantuotanto sikaruton leviämiseltä Suomeen.

Seminaareissa luennoivat Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijat ja lihatalojen edustajat sekä Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja.

Sitovat ilmoittautumiset vähintään viisi vuorokautta ennen kutakin tilaisuutta.

Osallistuminen on ilmaista lounasta lukuun ottamatta.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen http://sikayrittajat.fi

Lue myös:

Tuottajat varoittavat matkailijoita tuomasta sikaruttoa Suomeen – MTK vaatii viranomaisilta tiukempia torjuntatoimia

Afrikkalainen sikarutto leviää Liettuassa