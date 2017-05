Suomalaisesta kaupasta saa sunnuntaipaistiksi krokotiilia ja seepraa – "Krokotiili maistuu kalan ja kanan sekoitukselta"

Helsingin Jakomäen K-kaupan lihatiskillä voi törmätä erikoiseen lihaan. Se näyttää turskalta, muotokin muistuttaa kalafilettä. Se ei kuitenkaan ole kalaa, vaan krokotiilin pyrstöä Zimbabwesta.

Kauppias Tomi Utti on pitänyt kauppansa valikoimassa eksoottista lihaa muutaman vuoden. Krokotiilin pyrstön lisäksi myynnissä on muun muassa seepraa Etelä-Afrikasta.

"Ihmiset haluavat kokeilla erikoisuuksia", Utti kertoo. Kaikkea ei kuitenkaan saa myydä. Kookkaiden käärmeiden liha on herättänyt kiinnostusta, mutta sen myynti on laitonta. Villieläinten salakaatojen riski on liian suuri, Utti valottaa.

Osa sävähtää nähdessään eksoottisen eläimen lihaa. Metsästetäänkö uhanalaisia eläimiä luonnosta? Krokotiili ja seepra ovat kuitenkin varttuneet aidatuilla tiloilla.

Suomalainen Pan Nordic Meat myy vähittäiskauppoihin eksoottisten eläinten lihaa Familia-tuotemerkin alla. Eksoottinen on laaja ja subjektiivinen käsite, muistuttaa myyntipäällikkö Oskari Seppälä. "Muualla poro tai hirvi voi olla hyvinkin eksoottista lihaa, meillä seepra."

Pan Nordic Meatin myymästä lihasta tarhaamatonta on vain kenguru. Kengurua metsästetään hirven tapaan.

Muita eläimiä, kuten seeproja, kasvatetaan puolivilleinä suurissa tarhoissa. Seeprat kasvavat vain luonnonantimilla eivätkä saa lisärehua. Noin viikkoa ennen teurastusta ne siirretään teurastuslaitoksen läheisyyteen. "Tarkoitus on saattaa ne lähemmäs teurastuspaikkaa ilman kumipyöriä."

Teurastus tapahtuu sertifioiduissa ja EU-hyväksytyissä laitoksissa. Koska markkina on laaja, auditointeja voi olla jopa viikoittain, Seppälä kertoo.

Jäljitettävyys ja auditointi on tärkeää, sillä markkinoilla liikkuu myös epämääräisempiä toimijoita. Seppälän kollega on käynyt paikan päällä seuraamassa laitoksen toimintaa. Harvat tilat keskittyvät vain lihantuotantoon: lisätuottoa voi tuoda esimerkiksi turismi tai jalostuseläinten myynti.

Evira tarkastaa Suomeen tuotavat erät kerran viikossa.

Eksoottisen lihan myynti on vielä kokonaisuudessaankin pientä. Viime kesänä Utti möi 250 kiloa seepranfilettä. "Vertailun vuoksi kassleria meni noin 8 000 kiloa", hän mainitsee. Moni ottaakin erikoisemmasta lihasta mukaansa vain pienen maistiaisen.

Jakomäen K-kaupan lisäksi harvinaisempia lihoja myy esimerkiksi Stockmann.

Miltä krokotiili sitten maistuu? Vähän kalan ja kanan sekoitukselta, Utti kertoo. "Koostumus muistuttaa kanafilettä, mutta maku on omanlaisensa." Krokotiili on maultaan melko mieto, kameli taas voimakkaan makuinen.