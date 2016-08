Suomalaisviljelijä suunnittelee jäävuorisalaattien tuontia Albaniasta – “Isoa bisnestä ei ole tiedossa”

Espanjalaiset lentotomaatit ja ruotsalainen varhaisperuna ovat kaupoissa tuttu näky. Vaan miten sujuisi albanialaisen jäävuorisalaatin myynti? Se jää nähtäväksi, jos pälkäneläisen Jani Jokisen suunnitelmat toteutuva. Hän pohtii avomaalla viljellyn jäävuorisalaatin tuonnin aloittamista Albaniasta.

Kotimainen viljely ei ole saamassa kilpailijaa, koska täällä voidaan kerätä satoa vain kesällä, Rödingin tilaa pitävä Jokinen sanoo.

Tilalla viljellään jäävuorisalaatteja noin 13 hehtaarilla. Kasvukauden aikana tuotetaan 500 000–600 000 kerää.

Kylmätilat ja varastot ovat olemassa ympäri vuoden, joten on loogista saada niille käyttöä Suomen sesongin ulkopuolella. "Mitään lisäinvestointeja tuonti ei meiltä vaadi, koska jakelukanavat ovat jo olemassa."

Jokisen mukaan kauppa on näyttänyt varovaista vihreää valoa albanialaisille salaateille. Neuvottelut albanialaisen kanssa ovat kuitenkin vasta aivan alkutekijöissään.

Ennen kuin mitään lyödään lukkoon, on varmistuttava muun muassa siitä, että suomalainen ja albanialainen käsitys laadusta on sama, Jokinen korostaa. Salaattitilalla on käytössään kansainvälinen Global cap -laatusertifikaatti, mikä edesauttaa neuvotteluja.

Jokinen on lähdössä Pohjois-Albaniaan syyskuun alkupuolella yhdessä yrittäjä Juha Perttulan kanssa, joka on salaattiyhteistyön alkuunpanija.

"Mitään isoa bisnestä tästä ei ole odotettavissa", Jokinen sanoo.

Uusia tapoja toimia on kuitenkin pakko kehittää, koska avomaanvihannestuotannon kannattavuus huononee kiihtyvää tahtia. Kasvihuonetuotanto rynnii ruukku- ja leikatuilla salaateillaan markkinoille. Kauppa suosii niitä avomaansalaattien kustannuksella, vaikka ne ovat ruukkuja halvempia, Jokinen huomauttaa.