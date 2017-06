Suomen eteläisin tila: Ylämaankarja viettää kesää Hankoniemen hiekkarannoilla

Arkinen työ maatilalla ei ole muuttunut Primiettan mielestä kovin paljon. Uutta on kuitenkin tullut vanhan päälle.

”Hankoniemellä ei ole juuri maataloutta. Tilamme käytössä on valtaosa koko niemen pelloista”, Primietta kertoo.

Hankoniemellä toimiva ylämaankarjatila aloitti vuonna 2009. Se on tällä hetkellä Suomen mantereen eteläisin maatila. Tilalla on peltoa viljelyssä 80 hehtaaria ja luonnonlaitumia 50 hehtaaria. Eläimet ovat laitumella vuodenajasta riippumatta.

Havsgårdar-tila syntyi kahden maatilan perustalle, ne löivät hynttyyt yhteen. Primietta tuli yhtiön kolmanneksi osakkaaksi. Virallisesti hän on osakeyhtiön ensisijainen viljelijä ja toimitusjohtaja.

Priemiettalla on kolmen vuosikymmenen kokemus maanviljelystä. Hänellä on vielä oma tila Pohjois-Karjalassa, tällä hetkellä siellä ei ole lihakarjaa. Hän hoitaa molempia tiloja yhdessä Arja-vaimonsa kanssa.

”Sukkuloimme paikkakuntien välillä niin, että joku on aina Hankoniemellä. Pääpaino on tilan kehittämisessä Hangossa. Kotimme on tilan yhteydessä.”