Suomen korkea omavaraisuus maataloustuotteissa hämmästyttää maailmalla – "Uskomatonta, että kasvatatte kurkkuja ympärivuotisesti"

Bussilastillinen toimittajia piirittää Saarisen maitotilan omistajia.

Eurooppalaisen toimittajaorganisaatio ENAJ:n jäsenet tutustuvat suomalaiseen maatalouteen viiden päivän ajan.

Sveitsiläinen David Eppenberg ei tullut Suomeen nähdäkseen lehmiä, vaan kurkkuja. Kylmä ja pohjoinen Suomi on niissä lähes omavarainen.

Ajatus tuntuu Eppenbergistä perin juurin omituiselta.

"Meille on uskomatonta, että kasvatatte kurkkuja ympärivuotisesti", hän sanoo. "Puutarhatuotteiden kasvattaminen talvella vaatii varmasti paljon energiaa. On älytöntä, että se kannattaa."

Toistaiseksi Sveitsin omavaraisuus maataloustuotteissa on noin 60 prosenttia, sveitsiläistoimittaja kertoo. Jos mukaan lasketaan myös rehut, omavaraisuus laskee noin 50 prosenttiin.

Suomessa jalostettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on Elintarviketeollisuusliiton mukaan noin 82 prosenttia.

Sveitsissä hallitus on kuitenkin parhaillaan säätämässä lakia omavaraisuudesta. Mitä se tarkoittaa?

"Se on lähinnä pr-temppu, mutta ainakin Sveitsi on selkeästi ilmaissut halunsa olla omavarainen."

Eppenberg pohtii, miten Sveitsissä saataisiin aikaiseksi samanlainen mentaliteetti kuin täällä.

"Suomalaiset ajattelevat, että kotimaiset kurkut ovat terveellisiä ja puhtaita ja espanjalaiset tuontikurkut myrkkyä. Teollisuus on osannut hommansa."

Italialainen Cristiana Persia tuottaa luonnosta ja maataloudesta kertovaa TV-ohjelmaa.

Myös häntä Suomen omavaraisuus hämmästyttää.

"Olette omavaraisia niin monissa asioissa. Vehnäntuotannossa oli 20 prosentin ylijäämä – se tuntuu käsittämättömältä!"

Alhaiset tuottajahinnat ovat pistäneet Italian miljoona pienviljelijää ahtaalle.

"On meillä isojakin tiloja, mutta paljon enemmän on pienviljelijöitä – eivätkä he ole tyytyväisiä. Peltolohkomme ovat pieniä kuten teilläkin", Persia sanoo.

"Moni viljelijä tekee pärjätäkseen eri töitä, kuten maatilamatkailua."

Euroopan maatalousmaat ovat erilaisia mutta ongelmat ovat usein yhteisiä.

Hollannissa haasteita on tuonut maitokiintiön poistaminen, kertoo toimittaja Egbert Jonkheert. Maan maidontuotanto kasvoi kiintöiden poistamisen jälkeen.

Seurauksena fosforipäästöt kasvoivat hallitsemattomiin mittoihin.

"Hollannilla on jo valmiiksi poikkeuslupa fosforikiintiöissä, mutta sekin ylitettiin."

Rehun sisältämää fosforia yritetään nyt alentaa ja tiloille ottaa käyttöön fosforikirjanpitoa. Osa on joutunut jopa vähentämään lehmämääräänsä.

Yhteistä Hollannille ja Suomelle on ainakin se, että tuottaja jää helposti ketjun altavastaajaksi.

"Kaupat kilpailevat hinnasta ja alkutuottaja maksaa lystin."