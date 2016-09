Tältä näyttää 4 500 kanan lattiakanalassa – kesytetty siivekäs pitää pyrähtelystä

Millainen tuotanto takaa kanan hyvinvoinnin?

Tuottaja ja MTK:n valtuuskunnan jäsen Anna Setälä on osallistunut aktiivisesti Lidlin päätöksen myötä nousseeseen keskusteluun. Lidl päätti luopua virikehäkkikanojen munista. Setälällä on 4 500 kanan lattiakanala Laitilassa, mutta hän ei kannata Lidlin päätöstä.

Lattiakanalakaan ei ole Setälän mukaan ongelmaton ratkaisu.

”Kun kanat pääsevät nokkimaan toistensa jätöksiä, syntyy tautipainetta. Häkki­kanala on edelleen hygieenisin.”

Setälä korostaakin, että jos yhtä hyvinvointitekijää parannetaan, toinen vääjäämättä vähän heikkenee.

Monissa Euroopan maissa nokkien typistäminen on etenkin lattiakanaloissa tavallista. Miten Suomessa on voitu olla käyttämättä menetelmää ilman, että nokkimisongelmat ovat paisuneet?

”Sehän onkin mysteeri, koska ehtomme ovat samat kuin muuallakin”, Setälä pohtii.

”Ehkä muualla ollaan vain jumituttu ajatukseen typistämisen pakollisuudesta.”

Kun Setälän kanat olivat vielä luomutuotannossa, ne myös ulkoilivat. Voivatko kanat silloin paremmin?

”Se on minulle mysteeri. Mistä kana tietää, että on olemassa sellainen asia kuin ulkoilma, jos se ei ole koskaan ollut ulkona?” Setälä kuvailee. ”Luomussa tuntui, että hyvä jos 10 prosenttia kanoista on yhtä aikaa ulkona.”

Kanan ulkoiluintoon vaikuttavat monet tekijät: ulosmenoluukun ilmansuunta ja se, kuinka avoin ulkoilualue on. Saaliseläimenä kana voi karttaa suojatonta laidunta.

