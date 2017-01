Tämä on ruotsalaisen maajussin yleisin etunimi

ATL-lehti on selvittänyt, että ruotsalaisen maanviljelijän yleisin etunimi on Lars. Puoliso taas on useimmin nimeltään Eva.

Viljelijöiden sukunimistä tavallisin on Johansson.

Yhtään viljelijäpariskuntaa nimeltä Lars ja Eva Johansson lehti ei kuitenkaan hallinnon rekistereistä löytänyt.

Silti sellainen saattaa olla olemassa, lehti arvelee. Sen käyttämä tilasto on vuodelta 2015, joten viime tai tänä vuonna solmittu avioliitto on saattanut kyseisennimisen parin tuottaa.

Nyt lehti etsiikin haastateltavakseen joko Lars ja Eva -nimistä tuottajaparia tai mieluiten Lars ja Eva Johanssonia.

ATL-lehden juttu