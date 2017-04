Talouskasvu orastaa mutta viljelijöiden jaksaminen on tiukoilla

MTK-Keski-Suomen kevätkokouksen avaussanat käytti liiton johtokunnan puheenjohtaja, maitotilallinen Tero Lahti Karstulasta.

"Olemme suuren juhlan kynnyksellä, kun MTK täyttää tänä vuonna sata vuotta. Vuosi on täynnä juhlan humua niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Toivottavasti tämä antaa myös lisää uskoa omaan tekemiseen tilatasolla", Lahti lausui.

Lahti muistutti, että kuluttajabarometrien mukaan suomalaisten usko talouteen on elpynyt.

"Toivon ja vakaasti uskon, että parempi talous auttaa myös vaikeuksissa olevia maatiloja", Lahti pohtii.

Tuottajaliiton puheenjohtaja myös korosti vaikuttamistyön merkitystä, kun Suomessa paraikaa sorvataan historiallista maakuntauudistusta.

"Vaikuttamisen aika tuleviin maakuntiin lomituksen, eläinlääkinnän ja maataloushallinnon osalta on nyt."

Kevätkokous oli koolla Laukaan Peurungassa tänään tiistaina.

Kokoukseen osallistunut maitotilallinen Reijo Kantonen Saarijärven Pylkönmäeltä ei ole havainnut tilatasolla muutosta parempaan.

"Puhutaan, että jotain hyvää olisi tulossa, mutta ei se ole vielä ainakaan itselle näkynyt", Kantonen pohtii.

MTK:n edunvalvonta on Kantosen mukaan kuitenkin toiminut varsin hyvin.

"Olihan traktorimarssi sellainen suuri yhteinen ponnistus ja onnistuminen, viljelijöiden näytönpaikka."

MTK-Keski-Suomen toiminnanjohtaja Anja Kettunen arvioi viljelijöiden jaksamisen olevan tiukoilla.

"Huoli jaksamisesta nousee säännöllisesti esiin yhtenä puheenaiheena."

Kantonen on samoilla linjoilla.

"Jäsenmaksurästit puhuttavat paikallistasolla. Joillakin viljelijöillä usko horjuu keskusliittoonkin."

MTK-Konneveden puheenjohtaja Arvo Leppänen arvioi, että maataloussektori on kotikunnassaan hiipumassa.

"Tilat vähenevät, jatkajia ei meinaa löytyä ja investointihalukkuutta ei juurikaan ole."

Kokousesitelmän pitänyt MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korosti edunvalvonnan merkitystä kuntavaaleissa.

"Kampanjoiden aikana, mutta erityisesti vastavalittujen valtuutettujen suuntaan on syytä muistuttaa paikallisten hankintojen tärkeydestä. Julkisissa hankinnoissa on käytettävä lähiseudulta saatavaa ruokaa sekä myös energiaa."

Marttilan mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että maaseutu pääsee mukaan orastavaan talouskasvuun.

"Siitä meidän on yhdessä huolehdittava."

Marttila sivusi monipuolisessa puheenvuorossaan myös muun muassa MTK:n edunvalvonnallisia tavoitteita hallituksen puoliväliriiheen.

"Maanomistajien oikeusturvaa on parannettava. Työskentely asiassa on virkamieskunnassa aloitettu, mutta vauhti on hyytynyt. Hallituskauden loppuun mennessä tarvitaan tuottajansuojalaki, jossa määritellään selkeät ja reilut pelisäännöt muun muassa sille, miten kauppa saa tuottajia pompotella. Kilpailuvirasto on ollut asiassa haluton, hampaaton ja tehoton", MTK:n nokkamies linjaa.

Marttila korostaa myös viljelijöiden jaksamisesta huolehtimista.

"Kannattavuus tiloilla on pakko saada nykyistä paremmalle tasolle, nykytilanteeseen emme voi tyytyä."

MTK-Keski-Suomen kevätkokouksessa tasavallan presidentin myöntämät Suomen valkoisen ruusun I luokan mitalit kultaristein saivat maanviljelijät Mikko Survo Petäjävedeltä sekä Reijo Pelto-Arvo Jämsästä.

Keski-Suomen liiton toimialueen työssä oppimisen tilana palkittiin kunniakirjalla Ari Rantasen isännöimä Rantalan tila Äänekosken Suolahdessa.