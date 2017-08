Tampereen muumimuseo houkutteli 20 000 kävijää ensimmäisen kuukauden aikana

Muumimuseo avattiin Tampereella 17. kesäkuuta.

Museolehtori Minna Honkasalon mukaan museo on saanut erinomaisen vastaanoton. Kävijöitä on ollut ensimmäisen kuukauden aikana 20 000, mitä voi pitää kovan luokan tuloksena.

"Olemme saaneet hirvittävän iloista, positiivista ja vaikuttunutta palautetta. Kävijöiden mielestä näyttely on satumainen, tunnelmallinen ja vaikuttava."

"Museossa käy paljon lapsiperheitä ja ulkomaalaisia, erityisesti japanilaisryhmiä. Arviolta yksi kolmasosa kävijöistä on ulkomaalaisia", Honkasalo kertoo.

Avajaispäivänä museossa kävi kuhina. Intohimoisimmissa muumien ystävissä museo herätti suuria tunteita.

"Varsinkin japanilaisfanit viettivät museossa monta tuntia. Monet poistuivat museosta liikutuksen kyynelet silmissä", Honkasalo muistelee.

Näyttely etenee muumikirjojen ilmestymisjärjestyksessä. Jokaisesta kirjasta on näytteillä sen alkuperäispainos sekä kirjan kuvitusta alkuperäisinä kuvina. Tove Jansson on käyttänyt kuvissaan tekniikkana pääasiassa mustaa tussia valkoiselle paperille.

Näyttelyssä on myös esillä Janssonin elämänkumppanin, taidegraafikko Tuulikki Pietilän näyttäviä kuvaelmia muumisatujen kohtauksista. Niiden ohi ei kannata kiiruhtaa, sillä lukuisat pienet yksityiskohdat hahmottuvat vasta lähemmässä tarkastelussa. Kuvaelmien materiaalivalinnoissa on osattu käyttää luovuutta.

Näyttelyn helmi on pienoismalli muumitalosta – jos nyt parimetristä taloa voi pienoismalliksi kutsua. Jansson, Pietilä ja heidän ystävänsä, lääkäri Pentti Eistola rakensivat taloa kokonaista kolme vuotta.

Lapset on muumimuseossa huomioitu hienosti. Näyttely on visuaalinen ja siihen on tuotu paljon mukaan kokemuksellisuutta, kuten liikkuvaa kuvaa seinillä, jännittäviä ääniä ja jättiläismuumikirjoja. Se on myös juuri sopivan kokoinen pienemmillekin vierailijoille.

Näyttely onnistuukin viihdyttämään kaiken ikäisiä.

Vaan kysytäänpäs vielä muumien asiantuntijoilta, eli lapsilta.

6-vuotias Lenni ja 9-vuotias Lumi Ihalainen ovat juuri kiertäneet isovanhempiensa kanssa museon. Mitä piditte siitä?

"Oli kivaa. Aikaisemmassa muumimuseossa oli pelottavia juttuja, täällä ei onneksi ollut. Näkymätön Ninni oli kiva, kun sen varjo tuli seinästä", Lumi Ihalainen pohtii.

"Kaikki oli parasta", Lenni Ihalainen toteaa ykskantaan.

Lasten mummu Paula Ihalainen yhtyy positiiviseen palautteeseen.

"Toteutus oli monipuolinen, oli piirroksia, kuvaelmia ja esimerkiksi seinille heijastettuja laserkuvia. Lapsetkin jaksoivat hyvin tutustua näyttelyyn."

Muumimuseon kylkeen avattiin 9. elokuuta museon ensimmäinen vaihtuva näyttely Tove Jansson ja muumit.

Näyttely valottaa muumien syntyhistoriaa ja kehityskaarta aina 1930-luvulta nykypäivään.