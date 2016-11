Tanskassa todettu lintuinfluenssaa kesyankoissa – Ruotsi kiristämässä siipikarjan suojausta

Voimakkaasti tautia aiheuttava H5N8-virustyypin lintuinfluenssa on tappanut Tanskassa Pohjois-Jyllannissa 30 kesyankkaa, kertoo Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsenin eläinlääkäri Stig Mellergaardin mukaan viruksen leviäminen lintutilalle voi pahimmillaan kymmenien miljoonien eurojen tappioita maan siipikarjanlihanviennille. Erityisen kohtalokas tilanne on nyt, kun sianlihanvienti yskii pahasti.

Voimakkaasti tautia aiheuttavaa eli korkeapatogeenista lintuinfluenssaa H5N8 on jo aikaisemmin todettu luonnonvaraisissa vesilinnuissa Tanskassa sekä Pohjois-Puolassa, Pohjois-Saksassa, Unkarissa, Kroatiassa, Etelä-Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Saksassa virusta on löydetty myös tuotantosiipikarjasta.

Ruotsissa tieto Tanskan taudista on otettu vastaan huolestuneena. Viranomaiset aikovat kiristää tautisuojauksen toimenpiteitä koko maassa muun muassa kieltämällä siipikarjan pitämisen ulkona.

Viime viikolla Etelä-Ruotsissa todettiin munintakanalassa Newcastlen tautia.

Suomi on toistaiseksi säästynyt molemmilta vakavilta lintutaudeilta. Tästä huolimatta siipikarjatuottajien ja harrastelintujen omistajien on syytä tarkistaa, että tautisuojaus on kunnossa eivätkä luonnonvaraiset linnut pääse tekemisiin omien lintujen kanssa edes epäsuorasti.

Siipikarjatilan pihapiirissä ei pidä ruokkia luonnonvaraisia lintuja.

Sekä Newcastlen tauti että lintuinfluenssa ovat lakisääteisesti vastustettavia eläintauteja.

Lintujen omistajan velvollisuus on heti ilmoitettava virkaeläinlääkärille, mikäli epäilee lintujensa sairastuneen Newcastlen tautiin, lintuinfluenssaan tai johonkin muuhun vakavaan eläintautiin.

Jos lintuja alkaa äkillisesti kuolla, ne juovat ja syövät tavallista vähemmän tai muninta hiipuu, on syytä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.

Lain määrittelemien vakavien eläintautien hävittäminen on eläinlääkintäviranomaisten vastuulla.

