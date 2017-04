Tietotaitoa parantava perunahanke kuuntelee viljelijöitä

Kristiinankaupungissa on alkanut hanke, jonka tavoitteena on parantaa alueen perunanviljelijöiden tietotaitoa ja tätä kautta kohentaa perunan laatua ja mainetta.

Viljelijät saavat itse vaikuttaa hankkeen sisältöön, korostaa hankkeen vetäjä Theresa Gull.

Hän kertoo joko vierailevansa perunatiloilla ja pakkaamoissa tai ainakin keskustelevansa viljelijöiden kanssa puhelimessa kuullakseen heidän toiveitaan ja tarpeitaan siitä, mihin asioihin hankkeen on hyvä keskittyä.

Viljelijät toivovat ainakin pienimuotoisia viljely-, lajike- ja lannoituskokeita sekä opintomatkoja ja koulutusta kuten luentoja ja seminaareja, Gull luettelee.

Hankkeella halutaan viljelijöiden osaamisen lisäksi kohentaa perunan mainetta hyvänä ja ravitsevana elintarvikkeena.

"Peruna on hyvää perusruokaa ja sellaisena sen kuuluu pysyä", Gull sanoo.

Mainetta parannetaan muun muassa ottamalla yhteyttä alueen kauppoihin, jotta peruna saisi myymälöissä arvoisensa kohtelun.

Gull muistuttaa, että peruna lähtee moitteettomassa kunnossa tuottajilta ja pakkaamoilta, mutta saa usein liikaa valoa kaupassa ja sen seurauksena vihertyy.

Kuluttaja kuitenkin ajattelee, että peruna on lähtenyt tuottajilta huonolaatuisena, Gull kertoo.

"Kristiinankaupungin kaupoista voisi tulla esimerkki muille suomalaisille kaupoille."

Suunnitelmissa on lisäksi saada kristiinankaupunkilaiselle perunalle EU-alkuperämerkintä. "Alue on merkittävää perunantuotantoaluetta, täällä on 110 perunanviljelijää", Gull perustelee."

Kesän alussa ilmestyy hankkeen ja perunantutkimuslaitos Petlan kokoama perunanlajitteluopas.

Lisäksi Petla kouluttaa perunan laaduntarkastajia ja tuottajia uusista lajittelumääräyksistä.

Peruna-alan osaamiskeskushanketta rahoittavat elykeskus ja Kristiinankaupunki. Elykeskuksen osuus on 80 prosenttia noin 270 000 euron budjetista.

Hanke alkoi huhtikuun alussa ja päätyy vuoden 2019 heinäkuun lopussa.

Vaikka osaamiskeskus perustetaan Kristiinankaupunkiin, sen kokoama tieto on kaikkien Suomen perunanviljelijöiden käytössä.

Jokainen peruna-alasta kiinnostunut on muun muassa tervetullut hankkeen järjestämiin seminaareihin.

