Tiilikainen asettuu ehdolle Helsingin kuntavaaleissa: "Maaseutua voi nostaa Helsingistä käsin"

Keskustan kansanedustaja, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) asettuu ehdolle huhtikuun kuntavaaleissa Helsingissä.

"Monen muun suomalaisen tavoin olen pitkään kulkenut kahden paikkakunnan väliä, mutta viime vuosina olen töiden perässä viettänyt yhä enemmän aikaa Helsingissä. Katsoin, että nyt on luonteva aika tehdä ratkaisu. Kyselyjä tuli jo neljä vuotta sitten."

Tiilikaisen mukaan Keskusta tarjoaa Helsingissä vaihtoehdon pääkaupunkia pitkään hallinneelle kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden valtakartellille.

"Näiden puolueiden pitkän valtakauden aikana ongelmat Helsingissä ovat vain lisääntyneet. Asuminen kallistuu, eriarvoisuus kaupunginosien ja niiden koulujen kesken kasvaa, liikenne takkuilee ja saastuttava hiilenpoltto jatkuu. Ihmisten asioiden sijaan valtapuolueita tuntuu kiinnostavan vain pormestarin palli."

Mutta entäpä Suomi kehä III:n ulkopuolella – onko maatalousministeri hylännyt maaseudun? Maaseudun kehittämisessä Suomen pääkaupunki on Tiilikaisen mukaan avainasemassa. "Monet niistä tavoitteista millä maaseutua nostetaan liittyvät ruokaan ja uusiutuvaan energiaan. Niitä voi edistää juuri Helsingissä."

Hän muistuttaa olevansa yhä vastuussa koko maan kehityksestä. "Tiedän harvinaisen hyvin missä juureni ovat", ruokolahtelaisministeri toteaa ja kertoo, että monia tärkeitä tavoitteita on jo saatu maaliin. "Jatkan kaakkoissuomalaisena kansanedustajana vaalikauden loppuun."

Tiilikaisen mukaan Helsingissä on myös vakava demokratia- ja avoimuusvaje. "Valta keskittyy eikä tavallisen helsinkiläisen ääni enää kuulu päätöksenteossa. Tästä esimerkkinä vaikkapa Keskuspuiston käsittely yleiskaavassa", Tiilikainen sanoo. "Myös suurten rakennushankkeiden kustannusarvioiden pettäminen on syönyt luottamusta kaupungin hallintoon. Niistä ei tunnu vastaavan kukaan."

Tiilikaisen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat asuntopulan lievittäminen, luomuruuan tuominen koululaisten lautasille, kivihiilen poltosta luopuminen ja puurakentamisen lisääminen. Tiilikainen kannattaa yhtenä ratkaisuna asuntopulaan Raide-Jokerin rakentamista, josta hallitus on myös tehnyt rahoituspäätöksen.

Päällimmäisiä tavoitteita on lisäksi Helsingin energiantuotannon siirtäminen tuontienergiasta kotimaiseen ja uusiutuvaan energiaan. "100-vuotiaalle Suomelle on häpeä, jos se ei pysty pitämään omaa pääkaupunkiaan lämpimänä."

Tiilikainen painottaa, että Helsingissä asuu yli 10 prosenttia Suomen väestöstä. "Se mitä Helsingissä tapahtuu, vaikuttaa siihen saadaanko kansallisia tavoitteita eteenpäin."

Ministeri kypsytteli päätöstään useamman kuukauden. Aina kun vaalipiiri tai kunta vaihtuu, kannatus on haettava alusta. Hän kuitenkin katsoo olevansa siihen valmis – meni syteen tai saveen. "Kun on jo saanut yhteiskunnalliselta uraltaan niin paljon, on valmis tällaisen henkilökohtaisen riskin ottamaan."

