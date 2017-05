Tiukka talous näkyy pian pelloilla: Moni viljelijä panee viljelysuunnitelmat uusiksi

Viljelysuunnitelmien perusteella viljelijät ovat tekemässä enemmän muutoksia eri kasvien viljelyaloihin kuin aiempina vuosina, joskin muutokset ovat maltillisia. Näin arvioi Pro Agria tämän kevään ensimmäisessä kasvutilannekatsauksessaan.

Syyksi Pro Agrian kasvinviljelyn asiantuntijat arvioivat tilojen vaikeaa taloustilannetta.

Se on heijastunut monilla tiloilla myös tuotantopanosten hankintoihin: ne on jätetty viime tippaan ja niitä on vähennetty.

Erikoiskasvien viljelyalojen Pro Agria ennustaa kasvavan. Etelä-Suomessa sekä Pohjanmaalla kasvanevat kuminan ja härkäpavun viljelyalat, Pohjois-Suomessa muut palkokasvit.

Kevätrapsin viljelyalojen arvioidaan kasvavan Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa lukuun ottamatta Uudenmaan rannikkoaluetta, jossa ala on pienenemässä. Sen sijaan kevätrypsin viljely on vähenemässä Uudellamaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa.

Rehuohran viljelyalojen arvioidaan pienenevän lähes koko maassa. Ainoastaan Uudenmaan rannikkoalueella ja Pohjois-Savossa arvioidaan viljelyn hieman lisääntyvän.

Elintarvikekauran hyvät vientinäkymät sen sijaan houkuttavat kasvattamaan jonkin verran kaura-alaa eri puolilla maata. Ainoastaan Uudenmaan rannikkoalueella ja Pohjois-Savossa sen arvioidaan pienenevän.

Kevätvehnän ja mallasohran viljelyalat ovat pysymässä ennallaan useimmilla alueilla.

Luomun viljelyalojen arvioidaan kasvavan eri puolella Suomea.