Toiseksi pienin viljasato 2000-luvulla

Viljoista korjattiin toistamiseen niukka sato, kun syksyn korjuukausi tuotti vain 3,5 miljardin kilon kokonaissadon. Vain kerran tällä vuosituhannella on käynyt vielä huonommin, kun katovuonna 2010 sato notkahti alle kolmen miljardin kilon.

Pudotus johtuu kylvöalojen supistumisesta ja hehtaarisadotkin jäivät tavallista pienemmiksi.

Rukiista saatiin tavallista isompia hehtaarisatoja, mutta myöhäisen edellissyksyn takia ruisala supistui ja ruista kertyi laariin viidennes edellissyksyä vähemmän. Ruissato oli silti neljänneksi suurin tällä vuosituhannella.

Tiedot perustuvat Luken torstaina julkistamaan viljojen ja luomuviljojen ennakkosatoarvioon, joka on kaksi prosenttia alempi kuin puintikauden kynnyksellä tehty edellinen arvio. Vehnän sadosta on nipistetty 30 miljoonaa ja kauran sadosta yli 60 miljoonaa kiloa. Ohran sato puolestaan paisui 30 miljoonaa kiloa.

Rypsi on menettänyt rapsille paikkansa tärkeimpänä öljykasvina ja rapsin suosio on nostanut öljykasvien sadon jo yli 90 miljonaa kiloon.

Perunasta ja sokerijuurikkaasta nostettiin keskinkertainen sato.

Härkäpapusato on kahdeksan peräkkäisen tilastointivuoden aikana jatkanut nousuaan. Tänä vuonna sato kasvoi yli kolmanneksella viime vuodesta.

Luomun osuus vaihtelee. Kun rukiista joka kymmenes kilo on luomua, oharssa liikutaan prosentin tuntumassa. Herne ja härkäpapu sopivat typpeä sitovina kasveina luomuun ja palkokasveissa luomun osuus on viljoja suurempi.

Ennakkotiedot perustuvat 5500 tilalta saatuihin tietoihin. Niistä joka kymmenes on luomussa. Tilojen tiedot on yhdistetty Eviran analysoimiin laatuihin. Niitä on 400 tilalta. Tarkat tiedot saadaan helmikuun lopulla.