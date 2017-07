Tomaatin ja kurkun hinnoissa harvinaisen syvä aallonpohja – "Pienet vievät alaa isoilta"

Tomaatin ja kurkun tuottajahinta rämpi alkuviikosta pohjamudissa: viljelijät saivat tomaateista alimmillaan 12 senttiä kilolta. Kurkunviljelijöille maksettiin 20 sentin kilohintaa.

Suomessa maksetaan Euroopan alhaisinta kilohintaa, arvioi Aamulehdelle Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.

Kaupassa kurkkuja on myyty alle 40 sentillä kilo. Kuluttajat ovatkin saaneet nauttia kesäkeittiössään harvinaisen huokeista vihanneksista.

Torstaina Helsingissä myytiin kotimaista tomaattia 1,15 eurolla kilo. "Lidl myy jo 99 sentillä kilo", mainitsee ostoksilla oleva Hilkka Kurkaa.

"Aallonpohja oli ennen näkemättömän syvä", kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström Osuuskunta Närpiön Vihanneksesta. Osuuskunta tuottaa noin 30 prosenttia Suomen tomaateista.

Pohjakosketus tuottajahinnoissa on kuitenkin tältä erää ohi ja hinta on nousemaan päin: seuraava nousu on tiedossa tänään.

"Varsinaiset tuotantohuiput ovat nyt ohitse, mikä vaikuttaa tarjontaan ja hintaan. Suunta on odotetunlainen."

Alhaiseen hintaan on Lundströmin arvion mukaan vaikuttanut muun muassa sesonkihuippu, hetkellinen ylituotanto ja erikoistomaattien kasvanut suosio tavanomaisen tomaatin kustannuksella.

Kausivaihtelu tomaatin ja kurkun hinnoissa on tavallista.

Tuotanto tomaatissa on suurimmillaan toukokuun toisella puoliskolla ja kesäkuussa, jolloin hintakin tyypillisesti laskee, Lundström kertoo.

Kurkun tuottajahinnat sahaavat tiheämmin kuin tomaatin, sillä kurkkutaimen elinikä on lyhyempi. Taimi vaihdetaan 15–16 viikon välein.

Kurkussa rajuakin laskua osattiin odottaa, sillä viljelypinta-alaa on tullut lisää viime kuukausien aikana.

"Kesällä sekä kurkussa että tomaatissa on kova hintapaine: samoilla markkinoilla ovat sekä kausiviljelijät että ympärivuotisesti viljelevät."

Tavanomaisen tomaatin hintakuilu vaikuttaa myös luomupuolella. Viljelyala ja hinta on kuitenkin pysynyt luomussa vakaampana.

"Olemme laskeneet tuottajahintoja", kertoo Ikaalisten Luomu Oy:n Ari Kulmanen. "Luomu elää omaa elämäänsä. Hintoja ei muuteta viikoittain. Seuraavan kerran hinta katsotaan syksyllä."

Luomun tuottajahinta on noin puolet enemmän, kuin tavanomaisen tomaatin tuottajahinta.

Moni kuluttaja suosii nykyään kirsikkatomaatteja ja muita pienempiä erikoistomaatteja tavanomaisen sijaan. Kyseessä näyttäisi olevan pysyvämpi trendi, Kulmanen arvioi.

"Pienet vievät alaa isoilta. Luomussa 150-grammaiset snack-kurkut ovat käyneet kaupaksi hyvin ja niiden viljelyalaa on lisätty."

Vaikka hinta nousee, se tuskin auttaa korvaamaan tilojen nyt menettämiä tuloja.

"Fakta on vain se, ettei menetettyjä euroja loppukaudestakaan takaisin saa", Lundström tokaisee.