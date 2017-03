TS: Perniön Liha myi tuontilihaa kotimaisena

Salolaisen Perniön Lihan epäillään jalostaneen ja myyneen tuontilihaa kotimaisena. Yrityksen toimitusjohtajalle Rami Himannolle luettiin tiistaina syytteet markkinointi- ja terveysrikoksista Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Asiasta kertoi Turun Sanomat.

Perniön Liha toi syyttäjän tietojen mukaan vuoden 2015 tammi-maaliskuussa 47 tonnia lihaa ulkomailta ja kotimaasta ostettiin 17,5 tonnia.

Samaan aikaan yritys kertoi verkkosivuillaan, että sen käyttämä liha on täysin kotimaista. Yrityksen pakkauksissa oli Joutsenlippu-merkki.

Ulkomaisen lihan käyttäminen tuli ilmi Salon elintarvikehuollon tarkastuksessa kaksi vuotta sitten. Tarkastajalle oli ensin vakuutettu lihan olevan kotimaista.

Toisen syytteen Himanto sai terveysrikoksista, kun hänen johtamansa yritys oli käyttänyt tehtaan myymälässä myynnissä olleita ja myymättä jääneitä tuotteita uusien tuotteiden raaka-aineena.

Syytteen mukaan teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

Perniön Liha ei ole ensimmäistä kertaa epäiltynä laiminlyönneistä. Terveystarkastaja oli huomauttanut yhtiötä jo 2010, kun tarkastuksessa ilmeni, että epäonnistuneita tuotteita oli käytetty uudelleen raaka-aineena.

Tehtaan tuotantotiloista löytyi kaksi vuotta sitten tehdyssä tarkastuksessa jopa myymälästä tulleita tuotteita, jotka eivät olleet yhtiön itsensä valmistamia.

Syyttäjä vaatii Himanolle ehdollista vankeusrangaistusta sekä lihayhtiölle 30 000 euron yhteisösakkoa. Lisäksi yritystä vaaditaan menettämään valtiolle taloudellisena hyötynä lähes 40000 euroa.

Himanto on myöntänyt vastineessaan teon kuvaukset osin oikeiksi. Tuontiliha on kuitenkin käytetty pääasiassa alihankintana muille lihataloille tehtyihin tuotteisiin ja myyty tukkuostajille. Kolmanneksen kotimaista halvempaa tuontilihaa on käytetty kotimaisena markkinoituihin kuluttajatuotteisiin, mutta syyttäjän väittämää vähemmän.

HImannon vaatimuksesta oikeutta käydään suljetuin ovin, koska syytetyn mukaan kilpailijat hyötyisivät esimerkiksi myyntitilastojen julkisuudesta.

Perniön Lihan oikeudenkäynnistä kertoi Turun Sanomat.