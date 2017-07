Tuhansien maajussien verkosto toimii kuin suuri kaveriporukka

Harri Vinnamo on mies, johon pätee sanonta: "kaikki apinan tuntee, muttei apina ketään". Hän on aikanaan perustanut ja nyt ylläpitää yli 9 000 jäsenen Maajussit-ryhmää Facebookissa.

Maajussit on nimensä mukaisesti tarkoitettu maatilojen ihmisten väliseen ajatustenvaihtoon, neuvojen kysymiseen sekä ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sen ylläpito toimii ylimpänä poliisina, hyväksyy ja poistaa jäseniä sekä julkaisee perjantaipuheita, joissa ruoditaan yleensä maataloudessa ajankohtaisia asioita.

Vinnamo viljelee kotitilaansa Hollolassa. Tila on erikoistunut nurmentuotantoon ja tuottaa kuivaheinää pääasiassa hevostiloille.

Maanviljelyn ja Maajussit-ryhmän ylläpitämisen lisäksi Vinnamolla jää aikaa tanssimiselle viidesti viikossa, pyöräilylle, kuntosalille ja perheelle.

Vuoden heinämieheksi valittu Vinnamo kuivaa tällä hetkellä heinäsatoa heinäkuivurissa ja harjoittelee ahkerasti lavatansseja.

Maajussit-Facebook-ryhmä syntyi Vinnamon mukaan ikään kuin vahingossa, mutta on nyt paisunut suuremmaksi kuin hän saattoi kuvitellakaan.

Eräänä päivänä vuonna 2010 Vinnamo eksyi Facebookin ryhmän luonti -osastolle aikeenaan perustaa ryhmä kimppaomisteiselle kärrysaunalle.

"Kokeilin ryhmän luomista ja annoin sille nimeksi Maajussit-ryhmä. Kutsuin sinne pari kaveria, mutta en arvannut, mihin tuo kokeilu johtaisi."

Tieto ryhmän perustamisesta päätyi Agronet-keskustelukanavalle, minkä ansiosta ryhmäläisiä tuli muutamia lisää.

"Ryhmä eli muutaman vuoden hiljaisesti. Sitten yllättäen naisia alkoi liittymään mukaan ja suosio räjähti", Vinnamo kertoo.

Ryhmään pystyi aluksi liittymään kuka vain. Alkuperäinen ryhmä jouduttiin jo kerran poistamaan, jotta yksityisyysasetuksia saatiin muokattua. Nyt ryhmä on salainen ja sisäpiiriin pääsemisen kriteerit ovat tiukentuneet alkuajoista huomattavasti.

Ryhmä on Vinnamon mukaan tarkoitettu maaseutuhenkisille ihmisille. Pääpaino ryhmän jäsenissä on ammatti-ihmisissä, mutta myös muuten alaa sivuavia henkilöitä hyväksytään mukaan.

Jonossa ryhmään pyrkijöitä on tälläkin hetkellä parisen sataa, joista ylläpitäjä Vinnamo käy jokaisen profiilin läpi. Kriteereinä ryhmään pääsylle ovat julkinen kuva, josta henkilön voi tunnistaa, yhteys maatalouteen sekä jonkun jo ryhmässä olevan henkilön suositus.

Maajussit on monille maaseudun ihmisille ja yrittäjille henkireikä. Siellä tavataan samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia ja näkemyksiä.

Maaseudulla kontaktit ovat välillä vähissä, mutta ryhmän kautta saa edes virtuaalisia sosiaalisia kontakteja.

Ryhmän jäsenten kanssa käydään läpi koko elämän kaari. Siellä iloitaan yhdessä uuden isännän- tai emännänalun syntymästä, kysellään lomamatkavinkkejä, jaetaan kuvia omista maatalousaiheisista hääkulkuneuvoista sekä otetaan osaa toisen menetykseen.

"Ryhmä on kuin iso kaveriporukka, joka puhuu kuin muistamatta, ettei tunne kaikkia", Vinnamo kuvailee.

Suurin osa päivityksistä on ammatillisia, sellaisia, joissa kukaan muu kuin toinen maajussi ei voi auttaa. Vertaistuki onkin ryhmän suurin anti.

Ryhmän keskusteluaiheiden kirjo on laaja. Keskustelut eivät rajoitu ainoastaan oikean kasvinsuojeluaineen valintaan tai traktorin merkkikiistoihin, vaan välillä joku kysyy neuvoja koneiden korjaamiseen tai suosituksia uuden hankintaan.

Selkeän ammattiasian lisäksi mukaan mahtuu myös maatalouspolitiikan ruodintaa ja muistutuksia siitä, minkä hakukaavakkeen palautusaika menee umpeen kahden päivän päästä.

Voisi sanoa, että myös ryhmän sisäinen valvonta toimii. Varsinkin työturvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa ollaan hyvin tarkkana ja neuvotaan, miten asioita voisi tehdä paremmin, jos toisen jakamasta julkaisusta huomataan puutteita.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvia ryhmän seinällä riittääkin. Pääosissa niissä ovat kasvustot, eläimet ja koneet, mutta joukkoon mahtuu muutakin.

"En ole ylläpitänyt ryhmää kovin tiukasti, ettei sieltä katoaisi rentous. Linja on hyvinkin vapaa ja suvaitsevainen, tarkoitus on tarjota kansalle leipää ja sirkushuveja", Vinnamo sanoo ja naurahtaa.

Reilun 9 000 jäsenen ryhmässä on välillä vaikea muistaa, miten laajalle sinne päivitetyt asiat saattavat levitä. Ryhmän sääntöihin kuuluu, ettei asioita saa levittää ryhmän ulkopuolelle.

"Kuitenkin asioita on vuodettu ryhmästä ulos ja niistä on aiheutunut välillä myös ikäviä tilanteita", Vinnamo huokaisee. Kun ryhmän ydinporukka on "vain" noin parisataa henkeä, monilta usein unohtuu, että ryhmässä on tuhansia muitakin ihmisiä. Useat jäsenet jakavat ryhmässä asioita, joita eivät välttämättä muuten kertoisi vieraille ihmisille.

"Unohtuu, ettei tunnekaan kaikkia ja että ryhmän ansiosta myös naapurit saattavat tietää kaiken", Vinnamo toteaa.

Maajussit-ryhmä kokoaa maaseudun ihmiset yhteen myös todellisuudessa. Ryhmän tiimoilta on järjestetty tapaamisia, saunailtoja, juhlia ja risteilyjä.

"Koneagriassa järjestetyssä tapaamisessa koko osasto oli aivan täynnä ja ihmettelin, miten tänne on tullut näin paljon ihmisiä", Vinnamo muistelee.

Hän kertoo ryhmän toimivan omillaan: joku päättää järjestää tapahtuman ja kutsuu sinne ihmiset, eikä ylläpitäjän tarvitse aina lähteä edes mukaan.

Vinnamo vaikuttaa edelleen hieman hämmentyneeltä ryhmän suosiosta.

"En olisi ryhmää perustaessa uskonut, että se saa aikaan näin suurta liikehdintää. Ryhmän ansiosta on luotu parisuhteita ja avioliittoja, tehty lapsia ja saatu aikaan tappeluita", hän luettelee.

"On imartelevaa, että vahingossa perustamani ryhmä tuottaa iloa niin monelle ihmiselle."

Ryhmän avulla on tehty paljon hyvää. Toissa jouluna ryhmäläiset järjestivät keräyksen syöpälasten hyväksi. Se tuotti yhteensä 1 500 euroa.

Maaliskuussa 2016 järjestettyä traktorimarssia suunniteltiin yhdessä ryhmän jäsenten kesken, mikä oli yksi syy siihen, että niin moni lähti traktorillaan mukaan Senaatintorille.

Maajussit-ryhmän ansiosta monen maatilallisen turvaverkko on laajentunut. Ryhmässä ei ole häpeä myöntää tarvitsevansa apua. Jokaista ryhmäläistä pyritään auttamaan aina, kun omat työt antavat myöden. Kun kaveria ei jätetä, voidaan pelastaa mielenterveyden ja ihmissuhteiden lisäksi myös kokonainen maatila ja elämäntyö.

Maatalousnäyttelyssä ihmisten kanssa jutellessa kuulee usein kysymyksen "kuuluksä Maajusseihin?"

Oli Maajussit-ryhmän perustaminen vahinko tai ei, Vinnamo on teoillaan rikastuttanut maatilallisten arkea sekä tehnyt maajussi-nimikkeestä haukkumanimen sijaan arvonimen.