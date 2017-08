Tulli: Hollannista tuotu vähäisiä määriä kananmunajalosteita Suomeen

Hollannista on tuotu Suomeen vähäisiä määriä kananmunajalosteita viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Tullista kerrottiin maanantaina, että kuivattua munankeltuaista on tuotu Suomeen 1 200 kiloa ja kuivattuja linnunmunia 1 800 kiloa. Munaproteiinivalmistetta, muna-albumiinia, on tuotu Hollannista yhteensä 15 000 kiloa.

Valvontajohtaja Mikko Grönbergin mukaan lista kattaa Tullin keräämät tiedot kananmunatuotteista. Listalta kuitenkin uupuvat ne tuotteet, jotka mahdollisesti sisältävät kananmunaa, mutta joita ei luokitella kuuluviksi kananmunatuotteisiin.

"Näitä samoja tuotteita tulee myös monista muista maista, eikä voida mitenkään tyhjentävästi ottaa kantaa siihen, mikä näiden tuotteiden hankintaketju on esimerkiksi Keski-Euroopassa ollut."

Tulli on tarkkaillut kananmunatuontia erityisen tarkasti viime viikosta asti, kun Hollannissa ja Saksassa kauppoihin päätyneistä hollantilaisista munista löydettiin korkeita hyönteismyrkkypitoisuuksia. Myöhemmin myrkkymunia on löydetty muistakin maista. Hollannin elintarvikeviranomaiset ovat sulkeneet lähes 140 maatilaa.

Tulli kertoi rauhoittavan tiedon jo perjantaina: Suomeen ei ole tuotu Hollannista kuorellisia munia viime vuonna tai alkuvuodesta. Nyt tutkitaan jalosteiden tuontia.

"Esimerkiksi majoneeseja tutkitaan tällä hetkellä tullilaboratoriossa. Katsotaan nyt sitten, millaiset tulokset niiden osalta saadaan", Grönberg sanoo.

Eviran elintarviketurvallisuusjohtaja Leena Räsäsen mukaan vielä ei tiedetä, onko suljettujen tilojen munia käytetty jalosteisiin. Toistaiseksi fiproniili-nimistä myrkkyä on löydetty ainoastaan kokonaisista munista.

"EU:n hälytysjärjestelmään ei kuitenkaan ole tullut yhtään ilmoitusta munajalosteista", Räsänen sanoo.

Vaikka jalosteista löytyisi merkkejä myrkystä, kuluttajien ei tarvitse huolestua.

"Ne määrät, mitä munissa on hyönteismyrkkyä, ei niistä kauhean paljoa jäisi munatuotteisiin. Määrät olisivat niin pieniä, ettei niistä ole ihmisille vaaraa", Räsänen sanoo.

Fiproniilin käyttö on kielletty ihmisravinnon tuotannossa EU-maissa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan aine voi suurina määrinä vahingoittaa maksaa, kilpirauhasta ja munuaisia.

Belgiassa syyttäjät sanovat tutkivansa kahta yhtiötä, jotka valmistavat täiden torjunta-aineita muun muassa hollantilaisille ja belgialaisille maataloille. Tutkinnassa selvitetään, onko fiproniilia sekoitettu lailliseen hyönteismyrkkyyn sen tehon parantamiseksi.