Tuottajat eivät juuri laske viljanviljelyn kannattavuutta

Vain puolet kaikista viljaa viljelevistä tiloista laskee viljanviljelyn kannattavuutta Viljaa myyvistä tiloista osuus oli 60 prosenttia.

Omaan käyttöön viljelevistä vain kolmannes laskee viljan tuotannon kannattavuutta.

Tiedot ilmenevät Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) satokyselystä, jonka on tehnyt TNS Gallup elintarviketieto. Kyselyn tuloksia esiteltiin keskiviikkona VYR:n syysseminaarissa.

Tilan ulkopuolella töissä käyminen näyttäisi avaavan tuottajan silmät kiinnostumaan tilansa taloudellisen tuloksen kohentamisesta.

Osa-aikaisesti tai satunnaisesti tilan ulkopuolella töissä käyvistä viljelijöistä noin 76 prosenttia ilmoitti laskevansa viljanviljelyn kannattavuutta. Täyspäiväisesti muualla työskenteleviä numerot eivät kiinnostaneet yhtä paljon.

"Oman toiminnan kannattavuuden tunteminen on tärkeää ja se heijastuu väistämättä koko sektorin toimintaan. Tämä on asia, johon myös VYR:n on panostettava tulevaisuudessa, kertoo tiedotteessa Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Pekka Heikkilä. Hänet valittiin eilen keskiviikkona VYR ry:n puheenjohtajaksi tulevalle kaudelle.

VYR on teettänyt satokyselyn yli kymmenen vuoden ajan. Tänä syksynä mukana oli ensimmäistä kertaa kannattavuutta tarkastelevia kysymyksiä.

Tulokset on estimoitu noin 550 viljelijän haastattelutietojen perusteella