Tutkija ennustaa: Ruuan kasvatus siirtyy pelloilta kellareihin

"Ihminen on aina ennustanut tulevaa. Siihen kuuluu vuodenkierron ennakointi. Varastoihin on tarvittu ruokaa ennen talven tuloa", selittää tulevaisuudentutkija Risto Linturi.

Tällä kertaa kysymys kuuluu, miltä alkutuotannon tulevaisuus näyttää.

Linturi nostaa pohdintansa lähtökohdaksi energian halpenemisen. Sitä saadaan auringosta ja sen hinta putoaa 30 vuodessa kymmenesosaan nykyisestä.

Halpa energia ja robottiliikenne laskevat liikkumisen kustannuksia. Kun liikkuminen halpenee ja nopeutuu uusilla liikenneratkaisuilla, maalla asuminen nousee monelle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.

Kaupungistumista on ruokkinut suuruuden ekonomia. Perinteisen vientivetoisen massatuotannon aika on kuitenkin jäämässä taakse.

”Yhteiskunnan pitäisi alkaa luoda edellytyksiä kotimaiselle lähituotannolle. Ei ole hirveästi järkeä kierrättää varsinaissuomalaisen kanalan munia Keravalla sijaitsevan jättivaraston kautta takaisin lähikauppaan.”

Linturi odottaa, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa tuotteista valmistetaan itse tai oman kylän ja naapurien voimin.

Siinä apuna ovat erilaiset robotit ja 3d-printterit. Ruuan tuotantokin siirtyy lähelle, monet kasvattavat oman ruokansa kellareissaan.

Tulevaisuuden kaupunkien katot on päällystetty halpaa energiaa tuottavilla aurinkokennoilla. Ruokansa kaupunkilaiset tuottavat kerrosviljelyllä luolissa, joita valaisevat ledvalot.

”Suomessa luolaviljelyn tarvitsemaa aurinkoenergiaa riittää maaliskuusta lokakuulle. Sitä varten jalostetaan kasveja, joiden hyötysuhde on mahdollisimman suuri."

Linturin mukaan kasvien avomaaviljely vähenee, kun tehokkuutta haetaan lisää. Avomaaviljelyyn jäävät perunan ja sokerijuurikkaan tapaiset kasvit, joiden energiasisältö on mahdollisimman suuri.

Lihan sijaan ihmiset syövät nyhtökauran tapaisia tuotteita ja synteettisesti kasvatettua lihaa.

Tulevaisuuden suuriin uhkakuviin kuuluu ilmastonmuutos. Se saattaa muuttaa elinolosuhteita nopeasti ja johtaa kansainvaelluksiin.

Siitä on nähty vasta alkumaininkeja.

Jos nuoret miehet jäävät työttömiksi eivätkä löydä uutta merkitystä elämälleen, seurauksena on epävakautta. Siitä esimerkkinä on Syyria, jonka nykyisen sekasorron taustalla on maataloutta koetellut kuivuus. Nuoret miehet jäivät vaille töitä ja siirtyivät suurin joukoin kaupunkeihin, mikä oli yksi sysäys levottomuuksille.

”Merkityksettömyys poikii Donald Trumpin kaltaisia vahvoja, mutta tyhmiä johtajia. He voivat saada aikaan vaikka mitä.”