Tuttu silmäpari valvoo lehmän yötä kaupungin sykkeessä

Poppi soi iltamyöhällä Seinäjoki Areenan kaiuttimista ja kiireisiä ihmisiä vilisee ympärillä, mutta ruoveteläinen Jokelan Martha -hieho seisoo tyynenä, kun Noora Saarinen trimmaa sitä näyttelykuntoon. Martha on alle kaksivuotias, mutta kaupunkireissut ovat sille tuttua juttua.

"Se on käynyt täällä Seinäjoella, Oripäässä Okra-näyttelyssä ja Kouvolassa", Saarinen kertoo suojatistaan.

Outoon paikkaan tulo on lehmälle vähemmän stressaavaa, kun näyttelypaikan touhuja on harjoiteltu jo kotinavetassa.

"Olen soittanut sille kotona musiikkia, kun olemme harjoitelleet näyttelyyn valmistautumista."

Martha astelee näyttelykehään perjantaina. Edellisenä iltana karvat, muun muassa selkälinja, ajellaan kuntoon. Selkälinjan karvat kammataan pystyyn ja komeus viimeistellään lakalla. Pesulla hieho on käynyt jo aamulla.

"Likaisena karva ei nousisi pystyyn. Täällä on hyvät pesutilat ja lämmin vesi, kesänäyttelyissä joudumme yleensä pesemään kylmällä vedellä", Saarinen sanoo.

Ennen yöunille paneutumista hieho ottaa vielä harjoituskierroksia näyttelykehässä.

Kuinka yö sitten sujuu oudossa paikassa?

"Täällä istuu ainakin yksi sen oma valvoja aamuyöhön asti", Saarinen kertoo.

"Tulemme kyllä sitten kaikki tänne paikalle ennen aamukuutta."

Itse Saarinen ei jää tällä kertaa yöksi valvomaan messuhalliin, sillä hänen on levättävä huomisia näyttelykoitoksia varten. Aiemmissa näyttelyissä hän on hoitanut yövahdin virkaa. Vahdin on muun muassa tarkkailtava, ettei suurella vaivalla puunattu lehmä sotke itseään lantaan.

"Vahtivuorossa istutaan tuolissa lehmän takana. Joo, kyllä siinä pidemmän päälle aika käy pitkäksi", Saarinen myöntää.

Sarka -messut Seinäjoen Areenassa alkavat perjantaina 27.1. klo 9 ja päättyvät lauantaina 28.1. kello 16. Tapahtuman yhteydessä järjestetään ayrshire -rotuisen karjan vuosinäyttely.