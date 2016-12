Vakava lintuinfluenssa jatkaa leviämistään Euroopassa – Siipikarja sisälle suojaan luonnonvaraisilta linnuilta

Korkeapatogeenistä eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa H5N8-tyypin lintuinfluenssa leviää Euroopassa, kertoo Eläinten terveys ETT ry.

Unkari on eilen tiistaina 13.12. raportoinut Maailman eläintautijärjestö OIE:lle 33 uudesta tapauksesta. Tartunnan saaneilla tiloilla on yhteensä yli 300 000 lintua. Suurin osa on ankka- ja hanhitiloja, mutta joukossa on yksi 70 000 broilerin sekä yksi 10 000 kalkkunan kasvattamo.

Hollannissa on eilen vahvistunut H5-tyypin lintuinfluenssatartunta 63 000 munintakanan yksikössä. Viruksen tarkempi tyypitys on vielä kesken, joten ei tiedetä, onko kyseessä H5N8.

Ranskassa on liikkeellä sekä voimakkaasti että lievästi tautia aiheuttavia lintuinfluenssaviruksia lähinnä ankka- ja hanhitiloilla.

Vakavaa lintuinfluenssaa on todettu myös Suomessa Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa. Toistaiseksi tauti ei ole levinnyt siipikarjatiloille. Leviämisen ehkäisemiseksi maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt siipikarjan pidettäväksi sisällä joulukuun alusta toukokuun loppuun.

Viranomaiset muistuttavat, että H5N8-virus voi levitä luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan. Suorien kontaktien lisäksi linnut levittävät tautia myös ulosteissaan ja eritteissään.

Tietoa lintuinfluenssasta ja sen torjunnasta

