Valkoherukat kypsyivät jo poimittavaksi – puna- ja mustaherukatkin lähipäivinä

Valkoherukoiden sesonki on alkanut, Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto tiedottaa. Samoin karviaiset ovat jo kypsyneet korjuu- ja myyntikuntoon.

Tällä hetkellä myytävät marjat ovat käsin poimittuja.

Valkoherukkaa ja Etelä-Suomen aikaisimpia mustaherukoita on päästy korjaamaan myös koneellisesti, mutta muuten sadon kypsymistä vielä odotellaan.

Valkoherukan sadosta valtaosa käytetään juomateollisuuteen.

Musta- ja punaherukan pääsatokausi kestää tänä vuonna pitkälle syyskuuhun asti.

Talvi oli herukoille suotuisa, mutta kukinta-aikaiset hallat verottivat satoa maan eteläosissa. Maan keskiosissa taas viileä sää ei suosinut kukkien pölyttymistä.

Etenkin punaherukka on varistanut raakileitaan kesän aikana.

Herukoista tärkeimmän eli mustaherukan sato jää keskimääräistä pienemmäksi. Vaihtelua on runsaasti, paikoin on saatu normaalikin sato, mutta osittain sato on jäämässä heikoksi.