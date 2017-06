Valtio tukee sikojen ulkoaitausten vahvistamista

Valtio myöntää avustusta yhteensä 1,2 miljoonaa euroa sikojen ulkoilutarhojen aitaamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi. MT uutisoi 8.6. että siat saavat ulkoilla, jos ulkoilualueet on rakennettu Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaisesti.

Sikojen ulkoilu kielletään ensi vuoden alusta alkaen muissa kuin nyt annettujen vaatimusten mukaan rakennetuissa tarhoissa.

Ulkotarhojen pitää olla aidattu yhdellä seuraavista tavoista: olemassa olevan aidan oheen rakennettavalla verkkoaidalla, olemassa olevan aidan kummallekin puolelle asennettavalla sähköaidalla tai riittävän vankalla rakenteella, kuten esimerkiksi umpinaisella betoniaidalla. Päätarkoitus on se, että villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

Aitausvaatimuksella halutaan suojella suomessa ulkoilevia sikoja afrikkalaiselta sikarutolta. Suojelemalla ulkoilevia sikoja ruttotartunnalta, turvataan koko sianlihantuotantoketjua.

Ulkonapitokielto ei koske eläintarhoja tai kytkettynä ulkoilutettavia sikoja, mutta lemmikkisikoja se koskee.

Avustusta myönnetään tarhojen aitaamiseen uusien vaatimusten mukaisesti. Etusijalla avustusta myönnettäessä ovat lihantuotantoa varten sikoja kasvattavat hakijat.

Avustusta on haettava elykeskuksesta viimeistään 30.9. Ehtona sen myöntämiselle on, että investointia ei ole aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa.

Sikojen ulkonapidosta on tehtävä ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kaksi kuukautta ennen ulkoilun aloittamista. Ilmoitukseen on sisällyttävä selitys uusien vaatimusten täyttymisestä.

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä eläintauti. Se on sioille tappava, mutta ei tartu ihmisiin. Suomessa ei ole koskaan tavattu afrikkalaista sikaruttoa, mutta sitä on kasvavissa määrin Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa.

