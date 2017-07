Varsinaissuomalaisella tilalla paaleista on kehitetty taidetta – “Aluksi ideaani pidettiin aivan pimeänä”

Kaikki alkoi Jukka Tuomisen mukaan joulukuisena päivänä pari vuotta sitten. Joku oli lähettänyt hänelle joulukortin, jossa oli pyramidimallinen paaleista koottu lumiukko.

"Ajattelin sitten, että eihän lumiukko tuollainen ole, että tuohan on enemmän noita-akka kuin lumiukko."

Tuominen päätti itse tehdä paremman.

"2015 Varsinais-Suomessa pellot olivat vielä vihreinä, ja jotenkin piti saada edes vähän joulun tuntua. Sanoin emännälle ja meidän työntekijälle että tehdään lumiukko. Aluksi ideaani pidettiin aivan pimeänä, mutta kyllä se asia sitten edistyi ja saatiin lumiukko valmiiksi. Lumiukosta syntyi oikein someilmiö", Tuominen sanoo.

Pinkkien rintasyöpätutkimusta tukevien paalien ilmestyttyä Tuominen ajatteli heti, että niistä pitää saada tehtyä possuja.

"Itsenäisyyspäivänä kokonaisuus kasvoi jo suomenlippuun. Sitten olen tehnyt paaleista itseni sekä vaimoni Sinikka Tuomisen. Tämä on tämmöinen hyvää Suomesta -kokonaisuus."

Tuomisen mukaan Suomessa tuunattuja paaleja näkee vielä aika vähän, mutta Euroopassa niitä on enemmän.

"Idea on vähän tullut sieltä, mutta itse toteutettuna. Kaverit myös lähettävät usein kuvia näistä, kun ovat ulkomailla."

Tuomisten tila on Varsinais-Suomessa Liedossa. Lypsykarjatilalla on 33 lehmää ja nuorkarjaa lähes saman verran. Viljeltävää peltoa on noin 100 hehtaaria. Kun tila on valtatien varrella, taideteoksille on helppo saada näkyvyyttä.

"Meillä on myös vuosittain maatilapäivä ja olemme aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mikä tuo näkyvyyttä. Turistejakin on käynyt useasta maasta", Tuominen kertoo.

"Haluaisimme saada maaseutu–kaupunki-kahtiajakoa hälvennettyä ja herätettyä kaupunkilaisten kiinnostusta maatalouteen. Haluamme myös yksinkertaisesti tuoda iloa ja saada hymyn ihmisten kasvoille. Kun työ on raskasta ja päivät n pitkiä, niin pienillä asioilla voi saada iloa aikaan", Tuominen perustelee.

Kaikissa Tuomisen teoksissa on käytetty muutaman vuoden vanhoja olkipaaleja. Possun kärsä on tehty ämpäristä, kuten myös Sinikkaa esittävän paalinaisen rinnat. Lisäksi taideteoksissa on käytetty muun muassa pieniä muoviastioiden kansia, lapion terää lehmän korvaksi sekä rautalankaa.

Toistaiseksi on salaisuus, minkälaisen heinäpaalitaideteoksen Tuominen aikoo tehdä seuraavaksi. Sen verran hän suostuu paljastamaan, että väriksi tulee vaaleansininen, joka on miesten eturauhassyöpätutkimusta tukeva väri.

Myös jo olemassa olevia paaleja on syytä huoltaa ja parannella.

"Sinikan rintoja kasvatettiin täksi vuodeksi kun olivat kyläläisten mielestä liian pienet. Alun perin ne oli tehty parvekeamppeliruukuista, mutta vaihdettiin 9 litran ämpäreihin", tilan isäntä kertoo.

"Katsos ulkonäköpaineet", Tuominen vitsailee.

Tuomisen mukaan ohikulkijat antavat usein vinkkejä ja varsinkin äijäkööreiltä tulee välillä K18-tason ehdotuksia.

"Kaikkea ei voi toteuttaa kun tämä on kuitenkin lapsiystävällinen paikka."