Vastaa hometoksiinikyselyyn välipäivinä

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) hometoksiinikyselyyn voi vastata vaikka välipäivinä, ryhmä muistuttaa. Kyselyn tavoitteena on selvittää syitä hometoksiinien esiintymiseen viljoissa sekä löytää keinoja niiden hallintaan. Kysely on suunnattu viljelijöille, joiden sadosta on tehty DON-analyysi.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan punahomeen aiheuttamaa DON-hometoksiinia on todettu tämän vuoden viljasadossa paljon. Noin neljännes tutkituista kauranäytteistä ylittää elintarvikekauralle asetetut raja-arvot.

Marraskuussa avattuun kyselyyn on jo saatu hyvä määrä vastauksia, mutta lisää tietoa kaivataan. Kysely on avoinna yli vuodenvaihteen, sillä kaikki viljelijät eivät vielä tiedä oman viljansa hometoksiinitilannetta.

Vastauksia toivotaan erityisesti niitä viljaeriä koskien, joissa on esiintynyt elintarvikehyväksynnän ylittäviä DON-pitoisuuksia (arvo yli 1,75 mg/kg kauralla ja 1,25 mg/kg muilla viljoilla). Vertailuun tarvitaan tietoja myös niistä eristä, joissa ongelmaa ei ole ilmennyt.

Yksittäisen viljelijän vastauksia ei julkaista, vaan vastaukset yhdistetään ja niitä verrataan myös aiempien vuosien tuloksiin.

Kysely ja ohjeet vastaamiseen löytyvät täältä.