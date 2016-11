Video rienaa maataloustukien byrokratiaa: Joulupukkikaan ei tiedä, kenelle tässä annetaan

Kekkosen näköinen mies selostaa Kekkosen taulu seinällä selkokielisiä maatalousuutisia.

Tarkoituksena on selvittää maataloustukiohjeistukseen liittyvän tekstin merkitys, mutta siinä eivät onnistu sen paremmin kielitieteilijä kuin joulupukki.

"Tämäntyyppinen produktio on ollut pitkään mielessä, sketsejä olen tehnyt aiemminkin", Arto Takalampi kertoo videosketsin synnystä.

Facebookissa levinnyt Sari Kujalan lukema ylipitkä virke toi mieleen otollisen aiheen käsiteltäväksi.

Ratkaiseva tekijä oli myös Lontoossa opiskelevan tyttären Sanna Takalammen tarve toteuttaa videohanke osana opiskeluaan.

Videon valmistuttua tekijät totesivat, että sitä ei jätetä siihen, vaan päättivät julkaista sen Youtubessa.

Takalampi tuntee maataloutta hyvin, koska on seurannut alaa 35 vuotta sanomalehti Ilkan maataloustoimittajana.

Mies korostaa, ettei kyseessä ole missään nimessä viljelijän pilkkaaminen, vaan päinvastoin hätähuuto maanviljelijöiden puolesta.

"Tässä on totta toinen puoli. Videota ei kannata ottaa ehdottoman vakavasti, mutta maatalouden byrokratia on tosiasiana pohjalla."

Takalampi on saanut paljon myönteistä palautetta, jossa toistuu toive nähdä lisää selkokielisiä maatalousuutisia. Jatkuuko tubettaminen?

Takalampi nauraa, mutta ei sulje jatkotuotantoa kokonaan pois.

"Jos me keksitään Sannan kanssa jotain, voidaan ehkä tehdäkin. Jään kahden vuoden kuluttua eläkkeelle, jos ottaisi sellaisen harrastuksen sitten."

Tässä vielä maisteltavaksi salaperäinen teksti, johon Selkokieliset maatalousuutiset pureutuu:

"Pysyvä nurmi on alaa, joka on ollut nurmella yli viisi vuotta. Pysyvä nurmi ei siis ole pysyvä kasvi eivätkä pysyvät kasvit ole pysyvän nurmen kasveja. Peltoala on sitä viljelyalaa, missä ei kasva pysyvää nurmea, eikä pysyviä kasveja.

Monipuolistamisen kasvilajilaskennassa pysyvät kasvit ja pysyvä nurmi eivät ole lainkaan kasveja. Monipuolistamisen kasvit lasketaan vain niistä kasveista, jotka kasvavat peltoalalla.

Viljelyn monipuolistamisen laskennassa rehunurmi ja siemennurmi ovat yhtä kasvia, mutta pysyvän nurmen kasvilajilaskennassa ne ovat eri kasveja. Rehunurmi kerryttää nurmivuosia, mutta yksilajinen siemennurmi ei kerrytä vaan nollaa nurmivuodet. Monipuolistamisessa kaikki kesannot ovat yhtä kasvia, mutta vain tavallinen kesanto on pysyvän nurmen kasvi, joka kerryttää nurmivuosia. Riista- ja maisemaviherkesanto sekä sänkikesanto eivät ole pysyvän nurmen kasveja. Ne nollaavat nurmivuodet.

Ympäristökorvauksen nurmet taas jäädyttävät pysyvän nurmen laskennassa nurmivuodet."