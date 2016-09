Vieraskolumni: Suomi tuottaa liikaa viljaa

"Taas on se aika vuodesta, jolloin tuskaillaan liian pientä ja liian suurta viljasatoa. Monilla tiloilla sato on liian pieni, mutta Suomen kokonaisviljasato on silti liian suuri. Suomessa viljellään tällä hetkellä liikaa viljaa."

Näin kirjoittaa Suomalainen Maaseutu -liitteessä vapaa toimittaja ja Maataloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Markku Pulkkinen.

"Tilanne toivottavasti muuttuu, kun aktiiviset viljanviejät saavat avattua uusia markkinoita uusiin maihin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Juuri tällä hetkellä pienemmillekin erille löytyy vaivaton myyntiosoite Virosta", Pulkkinen vinkkaa.

Hänestä esimerkiksi kauran vientikauppaa ei kannata kuitenkaan hieroa suomalaisuudella.

"Skandinavia tunnetaan maailman viljamarkkinoilla Suomea paremmin. Liian tiukka isänmaallisuus kannattaa unohtaa, kun halutaan tehdä rahaa."

Pulkkisen mielestä MTK:n olisi pitänyt toimia viljan hinnan eteen jo 15 vuotta sitten.

Suomen plusmerkkinen itämeripreemio kääntyi miinusmerkkiseksi itämerivähennykseksi, mutta etujärjestö ei ollut innostunut perustamaan uusia viljan markkinointikanavia ja unohti viljamarkkinaosaaja-koulutuksenkin yhden syksyn hintojen nousun huumassa, Pulkkinen suomii.

Nyt on alettu toimia, mutta Pulkkinen pohdiskelee, pitääkö viljaa ylipäätään tuottaa äärimmäisissä oloissa yli oman tarpeen. Ilmastoomme kun sopii paremmin nurmi ja maidontuotanto.

"Ilman laajaa maidontuotantoa olisimme viljavuorten kanssa todellisessa nesteessä."

Suomen viljasadosta viedään vuosittain neljännes.

Pulkkisen mukaan isot toimijat ovat osanneet hoitaa vientinsä kannattavasti, mutta viljelijä jäänyt mopen osille.

"Niin kauan kuin ylituotantoa on, vähennetään tuottajahinnasta merirahdin osuus pois, vietiinpä kyseinen erä tai ei."

