Viking Malt ryhtyy tekemään ohrakauppaa verkossa

Viking Malt ottaa syyskuun alussa asteittain käyttöön uuden sähköisen viljakaupan, joka on ristitty Barbiniksi.

Cinia Solutionsin ja saksalaisen it-toimittajan kanssa rakennettu järjestelmä tulee aluksi käyttöön Suomessa ja myöhemmin naapurimaissa, toteaa hankintapäällikkö Sanna Kivelä Viking Maltilta.

Tavoitteet ovat korkealla ja Viking Malt haluaa olla viljakaupassa edelläkävijä uuden teknologian hyödyntämisessä.

Kivelän mukaan palvelu tehostaa tehtaan ja sopimusviljelijöiden välistä yhteydenpitoa. Viljat voidaan myydä Barbinissa, samoin viljelysopimukset hoituvat sähköisesti. Viljan hinnat voidaan kiinnittää tälle vuodelle ja myös tuleville satokausille.

Palveluun ladataan kutakuinkin kaikki viljakaupassa kertyvä tieto. Ennakkonäytteiden analyysit näkyvät palvelussa, samoin vastaanotettujen kuormien kilot ja laadut. Kippausajatkin voi sopia sähköisesti.

Tietokone ei ole aina käden ulottuvilla. Sen takia mallasohran hintojen muutokset lähetetään jatkossa myös kännykkään.

Viking Malt on suomalainen yritys, josta Polttimo omistaa 62,5 prosenttia ja loput ovat ruotsalaisella Lantmännenillä. Yhtiöllä on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanskassa, Puolassa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto on 220 miljoonaa euroa.