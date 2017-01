Vilja-asiamies kotimaisen kasviproteiinin saatavuudesta: Härkäpavun viljelyä lisätään, jos sitä vaan pyydetään

MTK:n vilja-asiamies Max Schulman pitää kotimaisen kasviproteiinin tulevaisuutta valoisana. Yleinen keskustelu suomalaisesta valkuaisraaka-aineesta sekä markkinoille rantautuneet uudet tuotteet Härkiksestä Nyhtökauraan ovat lisänneet kiinnostusta aihetta kohtaan.

"Voi sanoa, että tämä on tapahtunut oikeastaan vasta viime vuoden aikana. Pavut, herne ja viljoissa olevat valkuaiset ovat päässeet sen kynnyksen yli, että niiden potentiaali uudenlaisina elintarvikkeina nähdään", Schulman sanoo.

Vilja-asiamiehen mukaan keskustelu kotimaisen valkuaisraaka-aineen suosimisesta rehuteollisuudessa on puhuttanut jo pitkään monella taholla. Se on herättänyt myös elintarvikepuolen toimijoita.

"Uudet tuotteet ovat nostaneet kotimaisia valkuaisaineita kuluttajien tietoisuuteen. Toivon, että lisää tulee vielä, ja suomalaista hernettä aletaan nähdä muussakin kuin hernekeitossa ja talkkunassa."

Schulman uskoo, että viljelijöiden puolella on kiinnostusta lisätä entisestään vaikkapa härkäpavun viljelemistä. Tuotantoketjun pitäisi kuitenkin pystyä kommunikoimaan tehokkaasti, jotta toiveet ja tarpeet kulkeutuvat ajoissa viljelijöille asti.

"Kun kesällä on kylvöt tehty, on vaikeaa, jos tullaan kysymään härkäpapua. Siinä vaiheessa voi vain sanoa, että kylvöt on tehty, tämä siirtyy ensi vuodelle. Nyt olisi hyvä hetki kertoa viljelijöille, jos haluaa saada jotain tiettyä raaka-ainetta."

Joidenkin mielestä kasviproteiini on uhka kotimaisille liha- ja maitotuotteille. Schulmanin mukaan kotimaisen valkuaisraaka-aineen viljely sopii mainiosti myös liha- ja maitopuolelle, soveltuuhan härkäpapu elintarvikekäytön lisäksi myös rehun raaka-aineeksi.

"Kotimaiset kasviproteiinit saattavat osittain syödä kotimaisen lihan markkinaa, mutta kehitys on hidasta. Ja ainahan täällä on syöty muutakin valkuaista kuin lihaa. Nyt soijan ja tofun rinnalla on kotimaisia vaihtoehtoja."

