Viljan hintalaskuri auttaa verkossa

Tilojen välisen viljakaupan avuksi löytyy hintalaskuri verkosta Pro Agrian sivuilta. Se on Kasvi-välilehden alla kohdassa viljan hintalaskuri.

Viljan hintalaskuri perustuu viljan rehuarvon mukaisen hinnan määrittämiseen.

Rehuarvon mittarina on hehtolitrapaino. Hehtolitrapainoltaan painavampi vilja on rehuarvoltaan kevyempää parempi. Tämän merkitys yksi­mahaisten eläinten ruokinnassa on suurempi kuin märehtijöillä.

Laskurissa rehuarvo on määritetty viljalle, jonka kuiva-­ainepitoisuus on 86 prosenttia, mikä tarkoittaa, että viljan kosteus on 14 prosenttia. Mikäli viljan kosteus poikkeaa tästä, laskuri tekee kosteuskorjauksen ilmoitetun kosteusprosentin mukaan.

Viljan hinnan perusteena käytetään markkinatietoa, joka julkaistaan esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuudessa tai toimijoiden nettisivuilla.

Laskuri ei suoraan sovellu viljan pystymyynnin hinnoitteluun, koska siinä ei oteta huomioon viljelystä ja kuivauksesta syntyneitä kustannuksia.

Verkossa ovat myös mallisopimuslomakkeet tilojen väliseen rehu- ja viljakauppaan.

Sähköisesti täytettävät sopimuslomakkeet löytyvät Farmarin Pörssistä.

Tilojen välisessä kaupassa on sovittava viljan hinnan ohella myös siitä, kumpi maksaa rahdin, vai halutaanko se esimerkiksi puolittaa. Myös varastointi­kustannuksista on sovittava.

Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr on kehittänyt viljojen ja öljykasvien hintaseurantaan älypuhelinsovelluksen, jolla voi seurata ostohintoja kotimaassa.

Hinnat päivitetään sovellukseen aina ostonoteerausten muuttuessa. Sovelluksessa voi seurata vehnän, rehuvehnän, ohran, mallasohran, kauran, suurimokauran, rukiin, härkä­pavun, rehuherneen, rypsin ja rapsin sekä luomuvehnän, -ohran, -kauran, -rukiin, -härkäpavun, -herneen ja -rypsin hintoja.

Sovellus löytyy puhelimen sovelluskaupasta hakusanalla VYR.