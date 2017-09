Viljanostaja: "Peitatun siemenen varastointi kuivurin siiloissa lopetettava"

MT kertoi maanantaina, että tänä ja viime vuonna viljanvastaanottoihin on tullut viljelijöiltä useampia vilja­kuormia, joissa on ollut joukossa peitattua siementä.

Uutinen on herättänyt verkossa vilkasta keskustelua ja teorioita kuinka siemenet ovat päätyneet viljakuormiin.

On epäilty esimerkiksi, että kyseessä olisi ollut rotanmyrkky, jota rotat olisivat kuljettaneet viljan joukkoon, eikä peitattu siemen. Joissakin rotanmyrkyissä entiset kauraryynisyötit on muutettu viime aikoina kokonaisiksi jyviksi. Myös ilkivaltaa on epäilty.

Nimettömänä pysyvä viljanostaja vakuuttaa, että muutamasta viljakuormasta tänä ja viime vuonna on löydetty peitattua siementä. Sitä on ollut noin tuhat kiloa kuormassa. "On tutkittu ulkopuolisen toimesta, että kyseessä on peittausaine. Ei ole mitenkään mahdollista, että se olisi rotanmyrkkyä, kun kuormassa on ollut tuhat kiloa punaisia jyviä."

Verkkokeskusteluissa on myös epäilty, että viljelijät ovat voineet varastoida peitattua siementä samoissa siiloissa kuin myyntiin tarkoitettua viljaa. Viljanostaja muistuttaa, että niin ei pidä missään nimessä tehdä. Peitatut siemenet on varastoitava erillään muusta viljasta.

Jos viljakuormasta löytyy peitattua siementä, menee koko kuorma hylkäykseen eivätkä ostajat ota sitä vastaan.

Jos kuorma on ehditty ajaa siiloon, voi tapaus tulla todella kalliiksi peitattua siementä sisältäneen erän toimittajalle. Pahimmassa tapauksessa viljan­toimittaja voi joutua maksamaan koko siilon viljojen hinnan.

Silloin kustannus voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin tai jopa sataan tuhanteen, jos siilo on suuri.