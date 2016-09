Viljasadon laadussa suurta vaihtelua

Syksyn viljasadon laatu vaihtelee suuresti kasvukauden säävaihteluiden takia, kertoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Evira seuraa viljasadon laatua viljelijöiltä kerättyjen näytteiden avulla ja on julkaissut ensimmäisten näytteiden pohjalta tietoja.

Kevätvehnän laatu vaikuttaa tähän mennessä tutkittujen näytteiden mukaan olevan viime vuotta parempi. Ensimmäisten näytteiden keskimääräinen sakoluku on 293, joka on huomattavasti viime vuoden valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Myös valkuaispitoisuus on hieman vuodentakaista korkeampi. Hehtolitranpaino 79,8 kiloa on sen sijaan viime vuotta alhaisempi.

Tämänsyksyisen ruissadon keskimääräinen sakoluku 139,9 on merkittävästi viime vuotta alhaisempi. Rukiin laatua mittaava sakoluku kertoo monipuolisesta ruissadosta - myös matalamman sakoluvun ruista on siis tänä syksynä tarjolla.

Mallasohran keskimääräinen hehtolitranpaino näyttää jäävän alhaiseksi, 68,6 kiloon. Valkuaispitoisuus on laatuseurannan tämänhetkisen tilanteen mukaan 9,5 prosenttia ja tärkkelyspitoisuus 63,8 prosenttia.

Rehuohran keskimääräinen hehtolitrapaino näyttäisi laskevan viime vuodesta 65 kiloon. Valkuaispitoisuus on hieman viime vuotta korkeampi 11 prosenttia.

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino 57,1 kiloa on valtakunnallisella tasolla aavistuksen viime vuotta alhaisempi. Vilja-alan yhteistyöryhmän asiantuntijoilta ja teollisuudelta saamien ennakkotietojen mukaan korkeita DON-pitoisuuksia esiintyy tavanomaista enemmän. Viljan vastaanotossa ollaan tarkkana. Myös tiloilla kotieläinten rehuksi käytettävät erät on tärkeää tuntea.

Evira julkaisee laajan kokonaiskatsauksen viljasadon laadusta alkuvuodesta 2017.