Viljelijä tekee messuilla pr-työtä – maataloustuet on kestopuheenaihe

Kun kotipitäjässä järjestetään perinteikäs tapahtuma, joka vetää paikalle tuhansia lähiruuasta kiinnostuneita ihmisiä, tällaista otollista tilaisuutta ei voi kuluttajatyöstä kiinnostunut viljelijä jättää väliin.

"Täällä on ehdottomasti oltava mukana. On hienoa, että meillä Kauhajoella on tällainen tapahtuma", tuumi luomuviljelijä Antti Toija. Hän oli yksi niistä viljelijöistä, jotka kertoivat työstään Ruokamessujen kävijöille MTK-Kauhajoen osastolla viime viikonvaihteen aikana. Messut päättyivät sunnuntaina ja tapahtumassa kävi kolmen päivän aikana noin 12 500 henkilöä.

Toija kertoo käyvänsä messuilla keskusteluja muun muassa maataloustuista. Monille kuluttajille on hyvin epäselvää, miksi maataloustukia maksetaan ja mikä tarkoitus niillä on. Viljelijöitä jopa kadehditaan tukien vuoksi.

"Siitä on hyötyä, että asiaa koettaa rakentavasti avata."

Hänelle messupäivän parasta antia on ihmisten tapaaminen.

"Tavallisesti istun yksin traktorin puikoissa tai juttelen lehmien kanssa."

Toija ryhtyi viljelijäksi hyvin nuorena, vain 21-vuotiaana, vuonna 2007. Hänen aloittaessaan kotitila oli kasvinviljelytila. Nuori mies pohdiskeli, ryhtyisikö kasvattamaan sikoja vai nautoja. Päätös kallistui lopulta hereford-lihakarjaan, sillä vaimolla on työpaikka tilan ulkopuolella ja maatila on vain Antin työpaikka. Lypsykarjan pito olisi yksin ollut liian työlästä.

Pian tilanpidon aloituksen jälkeen kannattavuuslaskelmat alkoivat kallistua siihen suuntaan, että luomuun siirtyminen alkoi kiinnostaa.

"Vaikka luomuviljely ei suinkaan ole ollut ongelmatonta, olen mielestäni kuitenkin valinnut vähemmän kivikkoisen tien ja olen ollut tyytyväinen ratkaisuun."

Maatilojen tukala taloustilanne nousi ruokamessuilla puheenaiheeksi useissa yhteyksissä. Maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen kertoi messujen avajaispuheessaan, että ministeri Jari Lepän (kesk.) lupaama reilun kaupan laki on ministeriössä parhaillaan valmistelussa.

Toija kuvasi kannattavuuspulmaa hankalaksi asiaksi, joka turhauttaa viljelijöitä.

"Vaikuttamismahdollisuudet ovat vähissä eikä mitään pikaratkaisuja ole. Meidän ongelmamme huonon kannattavuuden kanssa ovat maailmanlaajuisia ongelmia, mutta eihän se paljon lohduta, että muuallakin on yhtä kurjaa."

Kaupan halpuuttaminen on Toijan mielestä kiistatta yksi syy maatalouden huonoon kannattavuuteen.

"Onhan se valitettavaa, jos yhdelle taholle on tuollainen valta annettu. Jotain tarttis tehdä."

Sitä hän toivoisi, etteivät viljelijät olisi maatalouspolitiikan seurauksena eripuraisia kuten nykyään.

"Maataloustuottajat ovat niin pieni väestöryhmä, että meidän pitäisi vetää yhteistä köyttä."