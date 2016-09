Viljelijät käärivät rintasyöpätyölle rahaa rutkasti yli odotusten - pinkit paalit saavat rinnalleen sinistä ensi kesänä

Niitä on yhteensä 70 000 ympäri Suomen peltoja. Ne ovat saaneet ihmiset hymyilemään niinkin vakavalle asialle kuin rintasyöpä.

Raisio Agron pinkit paalit -kampanja oli menestys ja keräsi Rintasyöpäyhdistykselle 9 300 euroa tavoitteeksi asetetun 7 500 euron sijaan. Yhtiö luovutti rahat tänään yhdessä kalvot valmistaneen Trioplastin kanssa. Jokaisesta myydystä muovirullasta lahjoitettiin 1 euroa syöpätyöhön.

Summasta on kiittäminen viljelijöitä, joiden auttamishalu yllätti Raisio Agron. Pinkki käärintämuovi suorastaan vietiin käsistä.

"Olemme saaneet hyvää palautetta", kertoo tuoteryhmäpäällikkö Heidi Silvennoinen Raisio Agrolta. Erityisesti emännät ovat kiitelleet väriä, mutta pääasia kiitoksissa on ollut kampanjan hyvä tarkoitus.

Rintasyöpäyhdistys kuuluu 47 maassa toimivaan Europa Donna -järjestöön. Yhdistys on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka keskittyy erityisesti vertaistukitoimintaan.

Lahjoitusvaroja käytetään muun muassa kurssien oma-vastuiden alentamiseen, Rintasyöpäyhdistyksen puheenjohtaja Anu Niemi kertoo. Moni sairastunut on työkyvyttömyyseläkkeellä ja muutamankin kympin osallistumismaksu voi olla liian kallis. Kuitenkin yhteiset kokemukset ja niistä puhuminen antavat syöpäpotilaille voimia kamppailla.

Liminkalainen Hanna Luukinen sai rintasyöpädiagnoosin 1.10.2011. "Oli se kova paikka 28-vuotiaalle. Toinen rinta jouduttiin leikkaamaan kokonaan. Nyt edessä on viisivuotistarkastus. Jos kaikki on hyvin, kädessä on terveen paperit.

"Syöpä on antanut enemmän kuin ottanut", Luukinen sanoo. "En enää stressaa pikkuasioista, uskallan heittäytyä ja tiedän, että elämä ei ole itsestään selvyys."

Luukinen pitää yhdessä puolisonsa Pekan kanssa 40-lehmän lypsykarjatilaa.

Raisioagron ja Trioplastin hyvän tekeminen saa tänä syksynä jatkoa. Lokakuussa alkaa sinisen paalimuovin myyminen, jolla kerätään rahaa Propo Suomen eturauhassyöpäyhdistykselle.

Vaikka kyse on miesten yleisimmästä syövästä, siitä puhuminen on miehille vaikeaa, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen. Moni haluaa salata sen läheisiltään, jopa puolisoltaan.

Propo on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii eturauhassyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä hyväksi. Kuten Rintasyöpäyhdistyksen, myös Propolle vertaistuen tarjoaminen on yksi keskeisimmistä toiminnoista.