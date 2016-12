"Viljelijät tarvitsevat hissipuheen, jolla vastata syytöksiin tuotannon ympäristövaikutuksista"

Maataloustuottaja joutuu kohtaamaan monenlaisia väitteitä koskien tuotantoa ja sen ympäristövaikutuksia. "Nautojen omistaminen ja turve tunnutaan rinnastavan ympäristörikollisuuteen", totesi MTK-Liperin sihteeri Jari Rouvinen MTK-Pohjois-Karjalan syyskokouksessa perjantaina.

Rouvinen kertoi kokouksessa puhuneelle MTK:n ympäristöjohtajalle Liisa Pietolalle, että tuottajilla on kova tarve saada yksinkertaisia esimerkkejä ja vastauksia, joille erilaisiin syytöksiin tuotannon ympäristövaikutuksista voi vastata.

"Tuottajat tarvitsevat lyhyen hissipuheen hiilipäästöistä ja hiilen sidonnasta. Pitkiin ja monimutkaisiin jaaritteluihin ei ole aikaa."

Hissipuhe on yritysmaailmasta tuttu, lyhyt hetki, jonka aikana luodaan positiivinen mielikuva omasta yritysideasta tai yrityksestä.

Pietolan mukaan huutoon ollaan vastaamassa. Esimerkiksi teesit kestävän kotimaisen lihantuotannon puolesta ovat viimeistelyä vaille valmiit.

"Maatalouden viesti on saatava läpi, me emme ole vain päästölähde, vaan hiilen sidonta on otettava myös huomioon. Metsämaan kasvava puusto lasketaan hiilen sidonnaksi, vilja- ja nurmikasvustot on myös huomioitava, sillä kaikki biomassa on hiilensä sitonut", Pietola korosti. Mutta hän myös totesi, että viestin läpimeno voi kestää vuosia.

Syyskokouksessa keskustelu oli maltillista, eikä äitynyt kovin vilkkaaksi.

"Jos puhujana olisi ollut esimerkiksi puheenjohtaja Juha Marttila, sanottavaa olisi ehkä ollut enemmän. Pietolan katsaus ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin oli hyvä, mutta ympäristökysymykset ovat haastavia myös viljelijöille ja niistä ei niin vain synny keskustelua", totesi liiton puheenjohtajana jatkava Jouni Mäkisalo.

Liiton varapuheenjohtajana jatkaa Outi Sirola. Johtokuntaan valittiin Kalle Myllynen Nurmeksesta, Ilkka Romppanen Kiteeltä ja uutena Pekka Partanen Kiteeltä.

MTK:n valtuuskunnassa toimikaudella 2017–2018 jatkavat Kalle Myllynen ja varajäsenenä Anu Haapalainen Lieksasta. Kokouksessa puhetta johti Ilona Alhoniemi.