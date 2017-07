Viljelijät toivovat paistetta pelloille: "Sademäärä alkaa olla tapissa"

Viileä alkukesä on viivästyttänyt kasvukautta. MT tiedusteli tilannetta lypsykarjatiloilta eri puolelta Suomea.

Itä-Suomessa Ilomantsissa ensimmäisen säilörehusadon korjuuseen päästiin heinäkuun alussa. Satoa oli vähänlaisesti.

”Kuivuus vaivasi aika paljon. Touko-kesäkuussa ei satanut juuri ollenkaan”, mainitsee lypsykarjatilallinen ja Ilomantsin tuottajayhdistyksen puheenjohtaja Arto Haaranen.

Muutamana aikaisempana vuonna korjuut on tehty juhannuksen alla.

Tilaa vuodesta 1999 pyörittänyt Haaranen ei muista vuotta, jolloin ensimmäisen sadon korjuu olisi mennyt näin myöhäiseksi. Tilan säilörehut jäävät tänä vuonna kahteen satoon.

Pohjois-Pohjanmaan rajalla Simossa ensimmäinen sato korjattiin reilu viikko sitten viikonloppuna.

Kasvukausi on melkein kaksi viikkoa myöhässä, arvioi lypsykarjatilallinen Virpi Parpala. Satoa hän arvioi keskinkertaiseksi.

Tilalla kasvaa myös viljaa, mikä on tarkoitus korjata kokoviljasäilörehuksi. ”Ohrakasvusto on tosi hyvännäköinen”, Parpala iloitsee.

Kovia helteitä ei ole näkynyt, mutta niitä ei tilalla kaivatakaan. Joskus tilalla on pieneltä alalta saatu kolmaskin sato. Siihen ei kuitenkaan tänä vuonna ylletä.

Kaakkois-Suomessa Miehikkälässä säilörehusato korjattiin kasvukauden myöhästymisestä huolimatta ajallaan: viikkoa ennen juhannusta.

”Teimme sadon pikkaisen nuorena pois. Peltomäärä on sellainen, että kolme satoa on pakko saada”, linjaa lypsykarjantuottaja Aleksi Kivelä. Säilörehukasvusto oli nuorta ja lyhyttä, mutta huonompiakin satoja on tilalla nähty.

”Heinäpoudat olivat todella arvaamattomia.”

Tilalla viljellään nurmea ja rehukauraa. Toisen sadon korjuu on suunnitteilla viikon päähän.

Tila sijaitsee 15 kilometriä merenrannasta. ”Ihan rannikolla tilanne voi olla toinen.”

Viljasadosta näyttäisi tulevan kohtuullisen hyvä. Sateisella heinäkuulla on puolensa: monena vuonna kakkossato on kuivunut peltoon, mutta nyt kasvusto on ainakin saanut tarpeeksi vettä.

”Ei rehusato missään nimessä huonoksi jää.”

Hyönteisiä viileä alkukesä jarrutti. Nyt pörinä on yltynyt eri puolilla Suomea.

”Keväällä tuntui, ettei niitä tulisi, mutta sitten kuhahti. Nyt riittää itikoita ja paarmoja”, Haaranen kertoo.

Simossakin surisee. ”Alkukesällä näytti hiljaiselta, nyt ei ilman offia viitsi olla. Onpahan pölyttäjiä, hillojen kypsymistä odotellaan”, Parpala pohtii.

Kaakossa ötököitä pörrää maltillisesti. Lehmien ympärillä paarmoja ei ole pyörinyt kiusaksi asti.

Kivelän viljasatoa viime vuonna verottaneet tuholaisetkin ovat pysyneet poissa.

Tiloilla toivotaan paikasta riippumatta lisää lämpösummaa ja aurinkoa.

Heinäkuussa sadetta on Ilomantsissa piisannut. Viime perjantaina jyrisi niin, että vanha kyläkoulu paloi. Haarasenkin pihassa lainehti vesi.

"Sademäärä alkaa tämän kuun osalta olla tapissa."