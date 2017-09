Viljelijöiden syytä varata parhaiden lohkojen viljaa kylvösiemeneksi

Maatilojen on hyvä varmistaa omassa siementuotannossa parhaiten menestyneiden peltolohkojen siemenviljan laatu ja varata sitä siemeneksi ensi kevääksi, tiedottavat Huoltovarmuuskeskus, MTK ja SLC.

Siemeneksi aiotusta uudesta sadosta on hyvä määrittää laatu hyvissä ajoin. Laatu on syytä tutkituttaa uudelleen parin kolmen kuukauden kuluttua.

Toinen keino kylvösiemenpulaan varautumiseksi on analysoida ylivuotisen sadon laatu ja ottaa sitä kylvösiemeneksi.

Kasvukausi on pahasti myöhässä ja jo korjatuissa viljoissa on ollut tähkäidäntää ja homeita. Siemenviljan itävyyden raju aleneminen on todellinen riski.

Viljojakin hankalampi tilanne on palkokasveilla, koska hyvänäkin vuonna itävyys voi romahtaa.

Huoltovarmuuskeskus ja tuottajajärjestöt huomauttavat, että siemenkaupan toimivuuden kannalta on eduksi, jos kauppa tietää mahdollisimman aikaisin, millä lajeilla ja lajikkeilla on kysyntää.

Mitä nopeammin viljelijä on liikkeellä, sitä paremmin hän voi ostaa haluamiaan siemeniä.

