Virikehäkkimunat jakoivat lukijat: "Onko lattiakanala automaattisesti parempi?"

Lidl lopettaa virikehäkkikanojen munien myynnin. MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä linjaus on tekopyhä, koska ketju tuo Suomeen muita elintarvikkeita, joiden eettisyys on heikompaa kuin Suomen lainsäädännön mukaan tuotettujen. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari taas moittii MTK:ta eettisten toimijoiden kimppuun hyökkäämisestä.

MT:n lukijat kommentoivat teemaa vilkkaasti Facebookissa. Linjaus sai sekä puolustajia että vastustajia.

"Minä väitän, että viljelijän hyvinvointi on paljon tärkeämpi tekijä kuin ikinä mikään kanalan muoto siinä miten eläimet tulee hyvin hoidettua. Nämä viherpiipertäjät ei alkuunkaan ymmärrä mistä tässä on kysymys", Tuomo Hirvi kommentoi.

"On päivän selvää, että rahaton ja väsynyt viljelijä ei voi ajatellakaan muuta kuin, että miten selviää seuraavaan päivään. Jos sähköt on poikki niin siinä sitä Emma Karillekin miettimistä, että miksi ja kuka sen lain on säätänyt, että monopoli voi katkaista sähköt välittämättä mitään kenenkään elämästä."

"Tässä asiassa olen kyllä samaa mieltä Emma Karin kanssa. MTK:n ei tulisi arvostella sellaisia toimijoita, jotka tekevät eettisiä päätöksiä, se ei näytä hyvältä maatalouden edunvalvonnalta", Anna Niemi huomautti.

"Lisäksi MTK argumentti 'Lidilin pitää hoitaa oma pesä kuntoon' on aika outo. Ihan kuin parannuksia ei saisi tehdä, ennen kuin olet tehnyt tuon parannuksen ja sitten tuon parannuksen. Mutta kuluttaja päättää, vaikka vaihtaa kauppansa Lidiliin."

Timo Himberg on MTK:n linjoilla.

"Niin kauan kun Lidl tuo ulkomailta myyntiin mitään eläintuotteita, jotka on tuotettu Suomen lainsäädännön tai vakiintuneen tuotantotavan vastaisesti alemmalla tasolla, on virikemunien myynnin lopettaminen surkeaa kaksinaamaisuutta ja hurskastelevaa opportunismia. Tästä tekee vielä nolomman Lidlin aiemmin paljastunut valehtelu, jossa suomalaisten vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeitten nimellä mainostettiin ulkomaisia tuotteita."

Mutta ovatko lattiakanalat oikeasti virikehäkkejä eettisempiä?

"Mikä on sitten eettistä tuotantoa? Yksi entinen kanatuotannon neuvoja sanoi kanojen olevan niin ilkeitä elukoita että hän ei missään tapauksessa osta lattiakanalan munia", Merja Junnila kertoo.

"Isossa porukassa heikoimmat nitistetään ja rääkätään hengiltä. Tämä oli itselleni kieltämättä uusi näkökulma asiaan."

