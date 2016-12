Viron maidonjalostusta saneerataan – suurin meijeri myynnissä

Viron maitomarkkinoita kammetaan uuteen asentoon. Aiemmin markkinoita hallinnut Tere on pahoin velkaantunut ja menettänyt markkina-asemiaan. Yhtiöttä on yritetty jo kahdesti saada velkasaneeraukseen, mutta ne on tyrmätty. Nyt yhtiölle haetaan uutta omistajaa.

Kyse on isosta asiasta Viron maidontuottajille, sillä Tere pystyisi jalostamaan yksin jopa puolet maan raakamaidoista. Nyt se kerää enää viitisen prosenttia.

Valio lienee suurin maidon jalostaja, Farmi Piimatööstus tulee kakkosena ja Tere on pudonnut niiden taakse, kun tuottajat ovat myyneet maidot Teren sijasta Latviaan ja Liettuaan. Kolmannes Virossa päivittäin tuotetusta vajaasta 2 miljoonasta maitolitrasta valuu naapurimaihin.

Tuore maatalousministeri Tarmo Tamm vetosi viime viikolla, jotta virolainen raakamaito myös jalostetaan itse.

Ostajaehdokkaita lienee ainakin kolme, joista elintarvikekonserni Maag on jo pitkään havitellut Tereä. Maagilla on Farmi-meijeri Jöhvissä ja Teren osto nostaisi konsernin suvereenisti markkinajohtajaksi. Maag omistaa Poutun.

Maag-konserni tuli julkisuuteen runsas viikko sitten ja kertoi, että se neuvottelee rahoittajien kanssa Teren ostosta ja rahoitusjärjestelyistä ja että neuvottelut ovat pitkällä. Kilpailuviranomaisten kanta luvataan selvittää pikimmiten.

Terellä on velkoja noin 50 miljoonaa euroa, josta pankeille valtaosa. Verovelkoja on yli miljoona ja tuottajille on jäänyt rästiin useiden miljoonien eurojen maitotilit.

Lisää Viron maitomarkkinoista ja maidontuottajien meijerihankkeesta maanantain MT:ssä.