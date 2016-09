Voiko kana paremmin virikehäkissä vai "vapaana"? Näin vastaa hyvinvointitutkija

Kauppaketju Lidl ilmoitti maanantaina luopuvansa virikehäkkikanojen munista. Lidl perustelee linjaansa vastuullisempien tuotantotapojen edistämisellä.

Suomen kanaloista valtaosa (63 prosenttia) on virikehäkkikanaloita. Toiseksi yleisin kanalatyyppi on lattiakanala, joita on kanaloista noin 32 prosenttia. Jos munakennossa lukee "vapaan kanan muna", se tarkoittaa lattiakanalaa.

Mutta kumpi on parempi vaihtoehto kanan hyvinvoinnin näkökulmasta? MT kysyi asiaa kotieläinten hyvinvoinnin professori Anna Valrosilta.

"Hirveän vaikea verrata, että kumpi on hyvinvoinnin kannalta parempi. Riippuu siitä, mikä on jokaisen painotus eri tekijöille", Valros pohtii.

Lattiakanalassa kana voi toteuttaa monia luonnollisia käyttäytymistarpeitaan. Kana liikkuu yleensä enemmän ja sillä on pehkua, jota kuopsutella ja jossa kylpeä. Myös orret ovat korkeammalla, Valros mainitsee.

Lattiakanalassa kanoja saa olla lain mukaan yhdeksän neliömetriä kohden. Virikehäkissä lintuja saa olla enemmän: noin 13,3 kanaa per neliö.

Toisaalta lattiakanalassa kanat voivat olla tuhansien yksilöiden parvissa. Suurissa parvissa lintujen on vaikeampi tunnistaa toisiaan.

Eläinten hyvinvointikeskuksesta kerrotaan myös, että lattiakanalassa säikähtäessään kanat saattavat kasautua. Kasautumisen seurauksena linnut voivat loukkaantua. Lattiakanaloissa loiset aiheuttavat ongelmia useammin kuin häkkikanaloissa.

"Terveysongelmia on hankalampi hahmottaa tuhansien kanojen ryhmässä. Jos parvessa ilmenee nokkimista ja kannibalismia, ongelma voi paisua suureksi. Häkissä tilanne on helpompi katkaista", Valros mainitsee.

Myös ilmanlaadun hallinta on lattiakanalassa usein suurempi ongelma, kuin häkkikanalassa. Virikehäkeistä lanta poistuu säännöllisesti hihnaa pitikin.

Eli kumpi kanala on kanan hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto?

"Jos painottaa enemmän kontrolloitavuutta ja hygieenisyyttä, valinta menee virikehäkkipuolelle. Jos painottaa sitä, että kana voi toteuttaa tarpeitaan, valinta on lattiakanala. Molemmissa on haasteensa", Valros summaa.

Virikehäkin ja lattiakanalan lisäksi munia haluavalla kuluttajalla on vielä valittavanaan kaksi muutakin vaihtoehtoa: ulkokanala ja luomukanala.

Luomukanalat ovat lattiakanaloita, joissa linnut pääsevät kesäisin ulkoilemaan sään salliessa. Luomukanalassa kanoille tulee antaa virikerehuja, joten niillä on enemmän tekemistä.

Kanoja saa luomukanalassa olla kuusi neliömetriä kohden ja parvessa kanoja saa olla enintään 3 000. Määrä on kuitenkin vielä kaukana kanan luonnollisesta parvikoosta, joka on joitakin kymmeniä yksilöitä.

Ulkokanalassa kanat voivat ulkoilla myös talvisin. Laidunta tulee olla vähintään neljä neliömetriä kanaa kohti.

Eri tuotantomuodot tunnistaa kananmunassa olevan leiman ensimmäisestä numerosta:

0=luonnonmukainen tuotanto

1=ulkokanala

2=lattiakanala

3=virikehäkkikanala

Lue lisää:

Lidl luopuu virikehäkkimunista, keskittyy luomuun ja vapaisiin kanoihin

Marttila Lidlin munalinjauksesta: "Hoitaisivat ensin oman pesänsä kuntoon"

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vastaa Juha Marttilalle virikehäkkimunista: MTK katsokoon itse peiliin

Kesko ja S-ryhmä pitäytyvät virikehäkkimunissa: "Asiakas saa päättää"